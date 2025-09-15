szeptember 15., hétfő

Munkálatok

21 perce

Kedden nem lesz ivóvíz Győr forgalmas utcájában

Címkék#Pannon-Víz Zrt#Győr#Babits Mihály utca#rendszer

Kisalföld.hu

A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása szerint szeptember 16-án, kedden 10 és 14 óra között ivóvízhálózat javítási munkákat végeznek Győrben, a Babits Mihály utcában. A munkálatok ideje alatt az ivóvízellátás szünetelésére lehet számítani a Babits Mihály utca Lahner György u. – Eszperantó utca közötti szakaszán, továbbá a Kálvária utca 1-3. számú ingatlanoknál. 

A munkálatok ideje alatt lajtos kocsiból ivóvízvételezést biztosítanak a helyszínen a Babits Mihály utca – Hunyadi utca sarkánál. A munkálatok elvégzését követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken. 

A zárási munkákat követően a víz esetleges elszíneződése rövid időn belül megszűnik, egészség károsító hatása nem lesz. 

 

