Kedden nem lesz ivóvíz Győr forgalmas utcájában

A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása szerint szeptember 16-án, kedden 10 és 14 óra között ivóvízhálózat javítási munkákat végeznek Győrben, a Babits Mihály utcában. A munkálatok ideje alatt az ivóvízellátás szünetelésére lehet számítani a Babits Mihály utca Lahner György u. – Eszperantó utca közötti szakaszán, továbbá a Kálvária utca 1-3. számú ingatlanoknál.

A munkálatok ideje alatt lajtos kocsiból ivóvízvételezést biztosítanak a helyszínen a Babits Mihály utca – Hunyadi utca sarkánál. A munkálatok elvégzését követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken.

A zárási munkákat követően a víz esetleges elszíneződése rövid időn belül megszűnik, egészség károsító hatása nem lesz.