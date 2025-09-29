1 órája
Munkában a lánglovagok - Nyolcan sérültek meg múlt héten Győr-Moson-Sopronban
Győr-Moson-Sopron vármegyében az elmúlt héten 64 eseményhez vonultak a hivatásos tűzoltó egységek. A tűzoltói beavatkozást igénylő esetek alkalmával összesen 8 ember sérült meg –írja a Katasztrófavédelem. Volt dolguk a tűzoltóknak, összefoglalónkban összegyűjtöttük a múlt hét eseményeit.
Gondosóra jelzése nyomán riasztották hétfő hajnalban Mosonmagyaróváron, a Családsor egyik lépcsőházához a város hivatásos tűzoltóit. A tűzoltók károkozás nélkül bejutottak az érintett lakásba, ahol megtalálták a rosszullétre panaszkodó embert, akit a mentőknek átadtak –írja a Katasztrófavédelem.
Munkában a katasztrófavédelem munkatársai
Kigyulladt egy kisbusz motortere hétfő délután Győrszentiván és Likócs között, az 1-es főút 117 és 118 kilométere között. A győri hivatásos tűzoltók helyszínre érkezéséig porral oltóval eloltották a tüzet, a tűzoltók pedig visszahűtötték a motorteret. A járműben egy ember utazott, nem sérült meg.
Letört faágak veszélyeztették a diákokat kedd reggel Mosonmagyaróváron, az egyik általános iskola udvarán. A város hivatásos tűzoltói létraszer segítségével eltávolították a lehasadt ágakat Az eset során nem sérült meg senki.
Árokba hajtott és felborult egy személyautó szerda délután Nyúlon, a Kossuth Lajos utcában. A pannonhalmi hivatásos tűzoltók áramtalanították és kézi erővel kerekeire állították a járművet. Az autóban hárman utaztak, közülük két embert könnyű sérüléseik miatt kórházba szállítottak a mentők.
Lehasadt faágak veszélyeztették a forgalmat csütörtök este Győrben, az Eörsy Péter utcában. A győri hivatásos tűzoltók létraszer segítségével eltávolították és motoros láncfűrésszel feldarabolták a fáról lehasadt nagyméretű ágakat. Az eset során nem sérült meg senki, anyagi kár sem keletkezett.
Terepjáró és személyautó ütközött péntek délután a 82-es főúton, Nyúl és Écs között. A pannonhalmi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsikat. A járművekben összesen hárman utaztak, mindannyian könnyű sérüléseket szenvedtek, ezért kórházba szállították őket a mentők. A műszaki mentés és a rendőrségi helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Egymásba hajtott egy terepjáró és egy személyautó a 82-esen, hárman kerültek kórházba
Két faszerkezetű garázs égett szombatról vasárnapra vasárnap hajnalban Győrben, a Lőtér utcában. Az egyik teljes terjedelmében égett, míg a másiknak a tetejét érintette a tűz. A garázsokban ruhanemű és használati tárgyak voltak. A lángok átterjedtek a közeli, Lehár Ferenc utcai szomszédos lakóépület padlásterére és a garázsára is. A győri hivatásos és a győrszentiváni önkéntes tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki.
Hulladékot égettek vasárnap délután Csornán, a Pásztori utcában. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral eloltották a mintegy öt négyzetméternyi területen lángoló, épületeket veszélyeztető tüzet. Az eset során nem sérült meg senki, a tűz nem terjedt át másra.