Munkában a lánglovagok - Nyolcan sérültek meg múlt héten Győr-Moson-Sopronban

Gondosóra jelzése nyomán riasztották hétfő hajnalban Mosonmagyaróváron, a Családsor egyik lépcsőházához a város hivatásos tűzoltóit. A tűzoltók károkozás nélkül bejutottak az érintett lakásba, ahol megtalálták a rosszullétre panaszkodó embert, akit a mentőknek átadtak –írja a Katasztrófavédelem.

64 eseményhez vonultak múlt héten a hivatásos tűzoltó egységek, a Katasztrófavédelem beszámolója szerint.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Munkában a katasztrófavédelem munkatársai

Kigyulladt egy kisbusz motortere hétfő délután Győrszentiván és Likócs között, az 1-es főút 117 és 118 kilométere között. A győri hivatásos tűzoltók helyszínre érkezéséig porral oltóval eloltották a tüzet, a tűzoltók pedig visszahűtötték a motorteret. A járműben egy ember utazott, nem sérült meg.

Letört faágak veszélyeztették a diákokat kedd reggel Mosonmagyaróváron, az egyik általános iskola udvarán. A város hivatásos tűzoltói létraszer segítségével eltávolították a lehasadt ágakat Az eset során nem sérült meg senki.

Árokba hajtott és felborult egy személyautó szerda délután Nyúlon, a Kossuth Lajos utcában. A pannonhalmi hivatásos tűzoltók áramtalanították és kézi erővel kerekeire állították a járművet. Az autóban hárman utaztak, közülük két embert könnyű sérüléseik miatt kórházba szállítottak a mentők.

Lehasadt faágak veszélyeztették a forgalmat csütörtök este Győrben, az Eörsy Péter utcában. A győri hivatásos tűzoltók létraszer segítségével eltávolították és motoros láncfűrésszel feldarabolták a fáról lehasadt nagyméretű ágakat. Az eset során nem sérült meg senki, anyagi kár sem keletkezett.

Terepjáró és személyautó ütközött péntek délután a 82-es főúton, Nyúl és Écs között. A pannonhalmi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsikat. A járművekben összesen hárman utaztak, mindannyian könnyű sérüléseket szenvedtek, ezért kórházba szállították őket a mentők. A műszaki mentés és a rendőrségi helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.