Kárpó, a plakátcica a győri színház művészeivel találkozott - fotók

A színház és a közönség figyelme már korábban is a cicára irányult: még márciusban adtunk hírt arról, hogy a Szaffi című győri musical macska-castingjának győztese egy Sopronban élő, örökbefogadott cica, Kárpó lett. A közönség szavazatai döntötték el a versenyt, és a Facebookon leadott voksok alapján egyértelműen ő vált a közönség kedvencévé – így lett a darab plakátjának sztárja.

Kárpó a plakátcica Fotó: Rombai Peter

Kárpó a közönségkedvenc cica

A mostani látogatás során a csapat tagjai – köztük Kovács Anna Boglárka, Molnár Ágnes, Gyimesi Ádám, a darab rendezője Hajdú Tibor, valamint a koreográfus Németh Eszter– személyesen is találkozhattak Kárpóval. Az alkalom nemcsak egy kedves találkozást jelentett, hanem remek lehetőséget is a darab és a színház új évadának népszerűsítésére.

A művészek ajándék plakátokat vittek a kávézóba, ezzel is emlékezetessé téve az eseményt. A találkozásról készült fotók hamarosan a színház közösségi felületein is elérhetők lesznek, így mindenki láthatja majd, hogyan találkoztak a győri művészek a plakát cicájával.