1 órája
Kárpó, a plakátcica a győri színház művészeivel találkozott - fotók
Szeptember 10-én különleges eseménynek adott otthont a Kárpáti malom Malmacska kávézója, ahol a győri színház művészei a Szaffi című musical plakátján szereplő cicát, Kárpót látogatták meg.
A színház és a közönség figyelme már korábban is a cicára irányult: még márciusban adtunk hírt arról, hogy a Szaffi című győri musical macska-castingjának győztese egy Sopronban élő, örökbefogadott cica, Kárpó lett. A közönség szavazatai döntötték el a versenyt, és a Facebookon leadott voksok alapján egyértelműen ő vált a közönség kedvencévé – így lett a darab plakátjának sztárja.
Kárpó a közönségkedvenc cica
A mostani látogatás során a csapat tagjai – köztük Kovács Anna Boglárka, Molnár Ágnes, Gyimesi Ádám, a darab rendezője Hajdú Tibor, valamint a koreográfus Németh Eszter– személyesen is találkozhattak Kárpóval. Az alkalom nemcsak egy kedves találkozást jelentett, hanem remek lehetőséget is a darab és a színház új évadának népszerűsítésére.
A művészek ajándék plakátokat vittek a kávézóba, ezzel is emlékezetessé téve az eseményt. A találkozásról készült fotók hamarosan a színház közösségi felületein is elérhetők lesznek, így mindenki láthatja majd, hogyan találkoztak a győri művészek a plakát cicájával.
Kárpó, a plakátcica a győri színház művészeivel találkozottFotók: Rombai Péter
Ez a soproni látogatás tökéletes példája annak, hogyan fonódhat össze a színház, a kultúra és a közösségi élmény: egy örökbefogadott házi kedvenc története vált a színházi plakát és a közönség közös kedvencévé.