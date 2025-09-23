Kapuváron át vezet az út Kínába, a KapuvárRun fődíja: utazás a xiameni félmaraton futóversenyre

Szeptember 28-án, vasárnap rendezik meg a már hagyományos, negyedik KapuvárRun futóversenyt, a futás napját, a futófesztivált. A tét nem kicsi, a legjobbak, négy versenyző decemberben Kínába utazhat és részt vehet Xiamen városában az ottani, a világ élvonalába tartozó futóversenyen. A kapuvári városházán az önkormányzat vezetői, a szervezők és a szponzorok képviselői tartottak sajtótájékoztatót a KapuvárRun részleteiről.

Negyedszer rendezik meg a KapuvárRun futóversenyt. Az abszolút győztesek utazhatnak Kínába. A részletekről tájékoztattak a szervezők. Fotó: Cs. K. A.

Hétvégén KapuvárRun futóverseny

Tóth Imre, Kapuvár alpolgármestere elmondta, hogy a verseny központja ezúttal is a várárok lesz. Ott helyezik a ruhatárat, az öltözőket és az eredményhirdetést is a rendezvénysátorban tartják. Idén is különböző versenyszámokban lehet nevezni:

a szimpla öt kilométeres lesz,

a dupla tíz.

Lesz félmaraton- és maraton, illetve

hat órás futás. A minimaratonon két kilométert kell teljesíteni, a BabyRace pedig négyszáz méteres. A maraton és a hat órás futás váltóban és csapatban is teljesíthető. A pálya azonos lesz a tavalyival, a körök átvezetnek a központi rendezvénysátoron, amit a futók kértek. Törekedtünk rá, hogy Kapuvár legszebb részeit érintsék a versenyzők. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség szervezésében és a tolerancia jegyében fogyatékkal élők is egyre nagyobb számban érkeznek hozzánk. Ez nagy öröm nekünk. Frissítő pontokat két és fél kilométerenként helyezünk ki, melyeken az energia- és folyadékpótlást biztosítjuk. A városban több helyen is útfelújítások vannak folyamatban. A kivitelezőkkel egyeztettünk és a futást nem zavarják a munkálatok. A futószámok győztesei értékes tárgynyereményeket kapnak. A kiemelkedő támogatóink, az Intretech és a Wink jóvoltából a maraton és a félmaraton abszolút első hölgy és férfi futói lehetőséget kapnak arra, hogy eljussanak Xiamenbe, Kínába és ott lehessenek a világ egyik legnagyobb futóversenyére"-fogalmazott Tóth Imre.

Horváth László polgármester azt emelte ki, hogy szeretnék megszólítani a város sportszerető lakóit és arra biztatni, hogy vegyenek részt a KapuvárRun versenyen. Akár versenyzőként, akár szurkolóként érdemes kilátogatni a rendezvényre. A polgármester megköszönte támogatók segítségét is. Soós Olivér főszervező a fődíjról, a kínai utazásról számolt be. Mint kifejtette, december 7-én indulhat el a négy abszolút győztes futó és minden bizonnyal óriási élményeket szerezhetnek. A szervezők Kapuváron külön versenyszámokkal készülnek az iskolásoknak, mert a legfiatalabbakat is szeretnék ösztönözni a mozgásra. Szeretettel várják a speciális olimpiai versenyzőket és számukra is külön kategóriát hoztak létre. Ők a hat órás extra váltófutásban indulhatnak. A rajtidőpontokat egész délelőttre "húzták szét" a szervezők. Soós Olivér kérte, hogy a helyi lakosok a rajtcsomagokat lehetőleg még a héten vegyék át, erre a kerékpáros centrumban van lehetőségük. Több mint ötszáz nevezésre számítanak, a hazai versenyzők mellett érkeznek sportolók a szomszédos országokból, de kínai sportemberek is rajthoz állnak vasárnap.