2 órája
Kapuváron át vezet az út Kínába, a KapuvárRun fődíja: utazás a xiameni félmaraton futóversenyre
Több mint ötszáz sportlót várnak hétvégén a negyedik KapuvárRun futóversenyre. Az abszolút győztesek, két hölgy és két férfi decemberben Kínába utazhat, ahol a világ egyik legnagyobb futómegmozdulásán vehetnek részt. A KapuvárRun résztvevői értékes nyereményeket kapnak.
Szeptember 28-án, vasárnap rendezik meg a már hagyományos, negyedik KapuvárRun futóversenyt, a futás napját, a futófesztivált. A tét nem kicsi, a legjobbak, négy versenyző decemberben Kínába utazhat és részt vehet Xiamen városában az ottani, a világ élvonalába tartozó futóversenyen. A kapuvári városházán az önkormányzat vezetői, a szervezők és a szponzorok képviselői tartottak sajtótájékoztatót a KapuvárRun részleteiről.
Hétvégén KapuvárRun futóverseny
Tóth Imre, Kapuvár alpolgármestere elmondta, hogy a verseny központja ezúttal is a várárok lesz. Ott helyezik a ruhatárat, az öltözőket és az eredményhirdetést is a rendezvénysátorban tartják. Idén is különböző versenyszámokban lehet nevezni:
- a szimpla öt kilométeres lesz,
- a dupla tíz.
- Lesz félmaraton- és maraton, illetve
- hat órás futás. A minimaratonon két kilométert kell teljesíteni, a BabyRace pedig négyszáz méteres. A maraton és a hat órás futás váltóban és csapatban is teljesíthető. A pálya azonos lesz a tavalyival, a körök átvezetnek a központi rendezvénysátoron, amit a futók kértek. Törekedtünk rá, hogy Kapuvár legszebb részeit érintsék a versenyzők. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség szervezésében és a tolerancia jegyében fogyatékkal élők is egyre nagyobb számban érkeznek hozzánk. Ez nagy öröm nekünk. Frissítő pontokat két és fél kilométerenként helyezünk ki, melyeken az energia- és folyadékpótlást biztosítjuk. A városban több helyen is útfelújítások vannak folyamatban. A kivitelezőkkel egyeztettünk és a futást nem zavarják a munkálatok. A futószámok győztesei értékes tárgynyereményeket kapnak. A kiemelkedő támogatóink, az Intretech és a Wink jóvoltából a maraton és a félmaraton abszolút első hölgy és férfi futói lehetőséget kapnak arra, hogy eljussanak Xiamenbe, Kínába és ott lehessenek a világ egyik legnagyobb futóversenyére"-fogalmazott Tóth Imre.
Horváth László polgármester azt emelte ki, hogy szeretnék megszólítani a város sportszerető lakóit és arra biztatni, hogy vegyenek részt a KapuvárRun versenyen. Akár versenyzőként, akár szurkolóként érdemes kilátogatni a rendezvényre. A polgármester megköszönte támogatók segítségét is. Soós Olivér főszervező a fődíjról, a kínai utazásról számolt be. Mint kifejtette, december 7-én indulhat el a négy abszolút győztes futó és minden bizonnyal óriási élményeket szerezhetnek. A szervezők Kapuváron külön versenyszámokkal készülnek az iskolásoknak, mert a legfiatalabbakat is szeretnék ösztönözni a mozgásra. Szeretettel várják a speciális olimpiai versenyzőket és számukra is külön kategóriát hoztak létre. Ők a hat órás extra váltófutásban indulhatnak. A rajtidőpontokat egész délelőttre "húzták szét" a szervezők. Soós Olivér kérte, hogy a helyi lakosok a rajtcsomagokat lehetőleg még a héten vegyék át, erre a kerékpáros centrumban van lehetőségük. Több mint ötszáz nevezésre számítanak, a hazai versenyzők mellett érkeznek sportolók a szomszédos országokból, de kínai sportemberek is rajthoz állnak vasárnap.
Böcskör Zsolt versenyigazgató arra tér ki, hogy számos önkéntes és aktivista vesz részt a szervezésben és a program lebonyolításában, akiknek szintén nagy köszönet jár. Minden bizonnyal egy nagyszerű családi rendezvényre lehet számítani, tette hozzá. Bolega Erika, az egyik főtámogató, az Intretech HUngary kft. képviselője azt hangsúlyozta, hogy anyacégük, a Xiamen Intretech évek óta támogatja az ottani futóversenyt. A kapuvári győztesek megkapják a repülőjegyeket, a teljes kinti ellátást, szállást. A győzteseknek csak a saját költőpénzről kell gondoskodniuk. Bolega Erika ígérte, hogy a szervezők továbbra is számíthatnak az Intretech támogatására.