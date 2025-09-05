szeptember 5., péntek

Útépítések

1 órája

Forgalmirend változások az útépítések miatt, mutatjuk, hol kell jobban figyelni Kapuváron

Címkék#forgalmirend#Wesselényi utca#Ipartelepi út#Szent Katalin utca#útépítés#Kapuvár

Útfelújítási munkák kezdődnek Kapuváron. A beruházások idején forgalmirend változásokra kell számítani Kapuváron az Ipartelepi út és a Szent Katalin utca környékén.

Kisalföld.hu

Közösségi oldalán tájékoztatja a kapuvári önkormányzat a helyieket arról, hogy útfelújítási munkák kezdődnek a városban. Az Ipartelepi út környékén, a Szent Katalin utcában kell terelésekre, forgalmirend változásokra számítaniuk a Kapuváron közlekedőknek. A Magyar Aszfalt Kft. - mint kivitelező – várhatóan november 30-ig végzi el a feladatot.

Forgalmirend változásra kell számítani Kapuváron, több helyen is útépítés kezdődik a városban.
A kapuvári ipari parkban komoly útépítés kezdődik, óvatosan kell közlekedni arrafelé. Fotó: Kisalföld archívum

Útépítések kezdődnek Kapuváron

Az Ipartelepi úton a 85-ös főút és a Wesselényi utca közötti szakaszán, valamint a Szent Katalin utca Ipartelepi út és Keleti sor közötti szakaszán dolgoznak majd a munkagépek. Az útépítés időtartama alatt az Ipartelepi út ezen szakasza a Vasút sor irányába egyirányú lesz. Ebben az időszakban az autóbuszos személyszállítás is változik.

A „Kapuvár DIADAL Kft.” elnevezésű megállóhely helyett a fel- és leszállás ebben az időben a 85-ös számú főúton lévő „Kapuvár Ipartelep” elnevezésű megállóhelyen történik, továbbá a „Kapuvár, Wesselényi utca, Ipari Park” elnevezésű megállóhelyet áthelyezik az Ipartelepi út és Wesselényi utca jobb oldalán található személyautó parkoló helyére. Az önkormányzat kéri, hogy az útépítés ideje fokozott figyelemmel közlekedjenek az arra járók és lehetőség szerint keressenek alternatív útvonalat. 

 

