szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

19°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útfelújítás Kapuváron

2 órája

Útfelújítás kezdődik Kapuváron, mutatjuk, hol kell óvatosnak és figyelmesnek lenni

Címkék#Cseresznye sor#Margit híd utca#Swietelsky Magyarország Kft#pályázat#Kapuvár#felújítás

Kapuváron a Margit híd utcában és a hídon dolgoznak a munkagépek és felújítják a burkolatot. A kapuvári önkormányzat pályázati támogatást kapott a beruházásra.

Kisalföld.hu

Útfelújítás kezdődik Kapuváron a Margit híd utcában és a hídon. Az önkormányzat a Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése című, nyertes pályázat keretében indítja el a beruházást. A felújítás során a teljes szakaszon hat méter szélességben teljes útfelújítás készül, kétoldali süllyesztett szegéllyel.

Útfelújítás kezdődik Kapuváron, a Margit híd utcában.
Kapuváron, a Margit híd utca és a híd felújítása kezdődött el. Fotó: Önkormányzat

Útfelújítás Kapuváron

Érintett lesz a fejlesztésben a Margit híd utca a Cseresznye sor és az Osli utca között. Megújul a híd öt méteres szélességben) és a Cseresznye sor előtti aszfaltozott parkolósáv is. A felújítandó szakasz és a kapcsolódó híd hossza 166 méter. A munkát a Swietelsky Magyarország Kft. végzi a nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként. A munkaterületet 2025. júliusában adták át, a kivitelezésre 180 nap áll rendelkezésre. A felújítás ideje alatt a közlekedők türelmét és megértését kérik. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu