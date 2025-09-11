Útfelújítás kezdődik Kapuváron, mutatjuk, hol kell óvatosnak és figyelmesnek lenni

Útfelújítás kezdődik Kapuváron a Margit híd utcában és a hídon. Az önkormányzat a Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése című, nyertes pályázat keretében indítja el a beruházást. A felújítás során a teljes szakaszon hat méter szélességben teljes útfelújítás készül, kétoldali süllyesztett szegéllyel.

Kapuváron, a Margit híd utca és a híd felújítása kezdődött el. Fotó: Önkormányzat

Útfelújítás Kapuváron

Érintett lesz a fejlesztésben a Margit híd utca a Cseresznye sor és az Osli utca között. Megújul a híd öt méteres szélességben) és a Cseresznye sor előtti aszfaltozott parkolósáv is. A felújítandó szakasz és a kapcsolódó híd hossza 166 méter. A munkát a Swietelsky Magyarország Kft. végzi a nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként. A munkaterületet 2025. júliusában adták át, a kivitelezésre 180 nap áll rendelkezésre. A felújítás ideje alatt a közlekedők türelmét és megértését kérik.