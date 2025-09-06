szeptember 6., szombat

Nagyszerű embertől búcsúzik a város

53 perce

Gyászol Kapuvár, egy igazi közösségi ember távozott, meghalt Kapui Pál

Elhunyt Kapui Pál, a kapuvári Bográcsos Egyesület alapítója. Nagyszerű embertől búcsúzik a város, aki nevét beírta a település nagykönyvébe. Kapui Pál nevéhez számos kezdeményezés fűződik.

Cs. Kovács Attila
Gyászol Kapuvár, igazi közösségi embert vesztett el a város, elhunyt Kapui Pál. Kapui Pál a kapuvári Bográcsos Egyesület alapítója, sokáig elnöke volt. Szervezte a rendezvényeket, a jótékonysági akciókat. Pali bácsi halálával üresebb lesz Kapuvár,  sokoldalú, a városát, faluját, szülőföldjét őszintén szerető és tisztelő polgár távozott vele. Erdős Vilmos, Kapuvár alpolgármestere búcsúzik tőle közösségi oldalán.

Elhunyt Kapui Pál

"Isten veled, Pali bácsi!

Sokat kaptunk Tőled, és rengeteget köszönhetünk Neked. Az országosan híres kapuvári Gulyás Csárda egykori dolgozójaként sokszor meséltél azokról az időkről. Előkerült egy régi fotó, és már jöttek is a történetek: 1980 február, 11 óra 10 perc körül kezdtek érkezni az átutazó vendégek, kétszer, háromszor is megtelt az étterem 15 óráig...

Vagy egy másik emlék: Ez a kép, ha beszélni tudna… Pintér Iván kolléga úr egy gyönyörű nótát énekel, szájtátva hallgatjuk mindannyian… és még egy: aperitifet töltünk a középső teremben a rövidesen érkező vendégeknek...

Sokan a Kapuvári Bográcsos Egyesület elnökeként ismerhettek meg, hiszen számos program, rendezvény és jótékonyság köthető Hozzád és az egyesülethez:

  • Szeretetkonyha 
  •  Mikulás-ünnepség 
  •  Doni megemlékezés 
  • Kapuvári Csörge és Kolbászparti 
  • Házhelyi Vigasságok

Ha megláttál az utcán, mindig jó előre köszöntél – esélyünk sem volt megelőzni Téged. Mindig derűsen, "kalapod" megemelve üdvözöltél bennünket.

Tisztelettel, szeretettel és emberséggel írtad be magad a szívünkbe. Nemcsak a város múltjában, hanem mindannyiunk emlékezetében is örökké ott leszel.

Mindent köszönünk, Pali bácsi! Legyen békés pihenésed, és meséld tovább odafenn is azokat a történeteket, melyek itt örökre velünk maradnak."

A Kisalföldnek egyszer a medvehagyma begyűjtéséről is mesélt Pali bácsi. Fotó: Kisalföld archívum

 

