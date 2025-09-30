szeptember 30., kedd

Tudomány

1 órája

Kapu Tiborral vizsgálhatták meg a soproni diákok a gravitáció hatásait

Címkék#Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium#Kapu Tibor#fizika

A soproni Berzsenyi - líceumban már elvégezték a diákok az UNIverZOOM program kísérleteit. Barta-Barát Éva tanárnő most a Műszaki Egyetemre vitte tanítványait, hogy Kapu Tiborral együtt is megvizsgálták a gravitáció hatásait. Elismerő oklevelet is kapott az iskola.

Varga Henrietta

Barta-Barát Éva és Lang Ágota tanárnőknek köszönhetően négy osztály és a fizika-faktosok is elvégezhették azokat az érdekes fizikai kísérleteket, amiket Kapu Tibor magyar asztronauta az űrben vett videóra. Így lehetőségük volt többek között arra is, hogy összehasonlítsák a tárgyak és anyagok viselkedését a súlytalanság állapotában, illetve a földi körülmények között - osztotta meg korábban az iskola. A Kapu Tibor űrutazása kapcsán meghirdetett UNIverZOOM program biztosította a kellékeket a kísérletekhez és lehetőséget adott egy személyes találkozásra is a magyar űrhajóssal. A Líceumból kilenc végzős diákot vitt Barta-Barát Éva tanárnő a rendkívüli előadásra. Sopronból csak a Berzsenyi küldöttsége vett részt a programon.

Kapu Tibor
Kapu Tiborral találkozhattak a soproni Berzsenyi-iskola diákjai. 
Fotó: Berzsenyi-gimnázium

Fizikaóra Kapu Tiborral

- Nagyon érdekes volt a még nem látott űrbéli kísérletek közül a 2,5 cm átmérőjű vízlencse, illetve az a plusz kísérlet, amelyért Kapu Tibornak még az ebédjéről is le kellett mondania. Történt ugyanis, hogy a lágy cellás kísérletnél olyan jelenséget vettek észre a kísérletet itthonról követő kutatók, amire előzetesen nem is gondoltak, azaz a lágy cellát nem csak minimálfelületek bemutatására lehetne felhasználni, hanem az egészet ki lehet tölteni vízzel. Ennek a kísérletnek a megvalósításához Kapu Tibornak rengeteg engedélyt kellett megszereznie és az öt percekre beosztott idejét is fel kellett borítania. Ezért inkább az ebédjéről mondott le - számolt be a történetről a tanárnő.

A kísérletek bemutatása közben a magyar űrhajós személyes élményeivel fűszerezte az elhangzottakat, hallgatósága megtudhatta, hogyan működik a reggeli súlymérés gravitáció nélkül, milyen érzés kilövéskor a mellkasra nehezedő súly.

A diákok életreszóló élményekkel, Kapu Tibortól és Cserényi Gyulától származó aláírt képekkel térhettek haza. A Líceum elismerő oklevelet kapott a programban való részvételért, a tudomány népszerűsítéséért.

Fotó: Berzsenyi-gimnázium

Kapu Tibor, az Ax‑4 (Axiom Mission 4) kutatóűrhajósa, aki a 2025 június 25-én kezdődött űrmissziója alatt 2025 júliusában a Nemzetközi Űrállomáson magyar kutatóeszközöket és fizikai kísérleteket tesztelt.

A HUNOR – Magyar Űrhajós Program és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Felsőoktatási Innovációmenedzsment és Együttműködési Központ (FIEK) együttműködésében megvalósult program.

Fotó: Berzsenyi-gimnázium


 

 

