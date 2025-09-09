3 órája
Felejthetetlen találkozás: Kapu Tiborral találkoztak a speciális sportolók - fotók
Az idei Genuine Cup sok meglepetést tartogatott a speciális magyar válogatottnak. A houstoni labdarúgó világkupáról ezüstéremmel tértek haza, de ami még felejthetetlenebbé tette a kalandot, hogy Kapu Tiborral is személyesen találkozhattak. Győri edző és sportolók számoltak be élményeikről.
Képalá: A speciális sportolók magyar válogatottjának nagy találkozása Kapu Tiborral. Felvételen a magyar űrhajós mellett dr. Tímár-Sári Gyöngyvér csapatorvos és Szünstein Mónika a Staféta DSE edzője.
Az augusztus számos izgalmat tartogatott a speciális olimpia magyar sportolóinak, köztük három győri - Bolla Márk, Pogonyi Attila, Bakacs Dániel - tehetségnek, ugyanis az Egyesült Államokba utazhattak a houstoni labdarúgó klub világkupájára. Legnagyobb meglepetésükre még Kapu Tiborral is találkoztak, aki örömmel mesélt űrutazásáról.
23 ország 40 csapata a világkupán
- Különböző országokból érkező speciális sportolók mérték össze tudásukat több napon keresztül 23 ország 40 együttese kapott meghívást. Az értelmi fogyatékossággal élő és tanulásban akadályozott játékosok alkotta magyar csapat remekül menetelt, a divíziójában döntőt játszhatott, amelyet 4–0-ra elvesztett az argentin Boca Juniorsszal szemben. A National Hungary Team az elődöntőben a Paris Saint-Germaint, a negyeddöntőben a Special Power Team Croatia gárdáját győzte le, a csoportmérkőzések során pedig nyert többek között a Manchester United Foundation ellen is - számolt be a Genuine Cup 2025-ös szerepléséről Szünstein Mónika, gyógypedagógus testnevelő tanár, valamint a Staféta DSE elnöke. A győri edzőtől megtudtuk azt is, hogy hazánkból 19 fős delegáció vett részt az amerikai világkupán, ebből 14 sportoló.
Látogatás a NASA-nál, találkozás Kapu Tiborral
- Minden ilyen és ehhez hasonló versenyen önkéntesek segítik a csapatokat, nekünk felejthetetlen élményeket szerzett Magyarország houstoni alkonzulátusának konzulja, Doncsev András, valamint dr. Garami Zsolt, a Houston Methodist Hospital szív- és érrendszeri sebészet radiológiai docense, orvos-igazgatója. A doktor úr dolgozott a NASA-nál és részt vett Hunor-programban is, valamint jól ismeri Kapu Tibort. A finálé előtti órákban meglátogatta a magyar delegációt a második magyar űrhajós. Kapu Tibor nagy örömmel beszélgetett velünk és biztatta a játékosokat a sikeres szereplésre. Megajándékoztuk az MSOSZ pólójával, amit büszkén viselt utána - számolt be a felejthetetlen élményről Mónika.
Kapu Tibor hazaért: 45 év után újra megmutattuk a tehetségünket a világnak
Aláírások a második magyar űrhajóstól
- A nagy találkozás előtt további élményeket gyűjthettünk, ugyanis a játékosok és a stábtagok NASA látogatáson vehettek részt. A doktor úr ide is elkísért minket és minden apró részletet elmesélt, láthattunk űrrakétát, amely sokkal nagyobb, mint ahogyan azt elképzeltük. Tony Antonelli asztronauta pedig egy sisakot ajándékozott a magyar speciális válogatottnak. Ezt követően egy baseball meccset is végignézhettünk, amelyen a Houston Astros-Washington Nationals mérkőzött meg egymással. Innen sem tértünk haza üres kézzel, ajándékban kaptunk sapkákat és kulcstartókat. Később ezeket a baseball sapkákat dedikáltattuk Kapu Tiborral - emlékezett vissza az amerikai élményekre a válogatott győri edzője.
- Szünstein Mónika kitért arra is, hogy a nemrég hazatért űrhajós milyen közvetlen és kedves volt, bármit kérdezhettek tőle. - Beszélt a Hunor program előválogatójáról és, hogy milyen nagy szerencséje volt, hogy végül ő mehetett az űrbe. Nagyon élvezte az utazást és a gravitáció hiányát, a lebegést. Mesélt arról is, hogy milyen kísérleteket végzett el sikeresen és hogy mennyire örült, amikor kiderült, hogy tovább maradnak a világűrben. Elmondása szerint a vízreszállás is zökkenőmentes volt, utána viszont szükségük volt az akklimatizációra, ugyanis először nem érezte a végtagjait - mondta a győri edző, aki szeretné ha Győrbe is ellátogatna a második magyar űrhajós.