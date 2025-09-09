Felejthetetlen találkozás: Kapu Tiborral találkoztak a speciális sportolók - fotók

Az augusztus számos izgalmat tartogatott a speciális olimpia magyar sportolóinak, köztük három győri - Bolla Márk, Pogonyi Attila, Bakacs Dániel - tehetségnek, ugyanis az Egyesült Államokba utazhattak a houstoni labdarúgó klub világkupájára. Legnagyobb meglepetésükre még Kapu Tiborral is találkoztak, aki örömmel mesélt űrutazásáról.

Második helyen végzett a speciális sportolók magyar válogatottja, Kapu Tibor is nekik szurkolt a döntőben. Fotó: Máté-Schwarcz Gergely

23 ország 40 csapata a világkupán

- Különböző országokból érkező speciális sportolók mérték össze tudásukat több napon keresztül 23 ország 40 együttese kapott meghívást. Az értelmi fogyatékossággal élő és tanulásban akadályozott játékosok alkotta magyar csapat remekül menetelt, a divíziójában döntőt játszhatott, amelyet 4–0-ra elvesztett az argentin Boca Juniorsszal szemben. A National Hungary Team az elődöntőben a Paris Saint-Germaint, a negyeddöntőben a Special Power Team Croatia gárdáját győzte le, a csoportmérkőzések során pedig nyert többek között a Manchester United Foundation ellen is - számolt be a Genuine Cup 2025-ös szerepléséről Szünstein Mónika, gyógypedagógus testnevelő tanár, valamint a Staféta DSE elnöke. A győri edzőtől megtudtuk azt is, hogy hazánkból 19 fős delegáció vett részt az amerikai világkupán, ebből 14 sportoló.