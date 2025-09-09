szeptember 9., kedd

Ádám névnap

20°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Világkupa Houstonban

3 órája

Felejthetetlen találkozás: Kapu Tiborral találkoztak a speciális sportolók - fotók

Címkék#Kapu Tibor#houstoni#speciális sport#magyar válogatott#Magyarország#világkupa

Az idei Genuine Cup sok meglepetést tartogatott a speciális magyar válogatottnak. A houstoni labdarúgó világkupáról ezüstéremmel tértek haza, de ami még felejthetetlenebbé tette a kalandot, hogy Kapu Tiborral is személyesen találkozhattak. Győri edző és sportolók számoltak be élményeikről.

Simon Roberta
Felejthetetlen találkozás: Kapu Tiborral találkoztak a speciális sportolók - fotók

Képalá: A speciális sportolók magyar válogatottjának nagy találkozása Kapu Tiborral. Felvételen a magyar űrhajós mellett dr. Tímár-Sári Gyöngyvér csapatorvos és Szünstein Mónika a Staféta DSE edzője.

Az augusztus számos izgalmat tartogatott a speciális olimpia magyar sportolóinak, köztük három győri - Bolla Márk, Pogonyi Attila, Bakacs Dániel - tehetségnek, ugyanis az Egyesült Államokba utazhattak a houstoni labdarúgó klub világkupájára. Legnagyobb meglepetésükre még Kapu Tiborral is találkoztak, aki örömmel mesélt űrutazásáról.

Kapu Tibor
Második helyen végzett a speciális sportolók magyar válogatottja, Kapu Tibor is nekik szurkolt a döntőben. Fotó: Máté-Schwarcz Gergely

23 ország 40 csapata a világkupán

- Különböző országokból érkező speciális sportolók mérték össze tudásukat több napon keresztül 23 ország 40 együttese kapott meghívást. Az értelmi fogyatékossággal élő és tanulásban akadályozott játékosok alkotta magyar csapat remekül menetelt, a divíziójában döntőt játszhatott, amelyet 4–0-ra elvesztett az argentin Boca Juniorsszal szemben. A National Hungary Team az elődöntőben a Paris Saint-Germaint, a negyeddöntőben a Special Power Team Croatia gárdáját győzte le, a csoportmérkőzések során pedig nyert többek között a Manchester United Foundation ellen is - számolt be a Genuine Cup 2025-ös szerepléséről Szünstein Mónika, gyógypedagógus testnevelő tanár, valamint a Staféta DSE elnöke. A győri edzőtől megtudtuk azt is, hogy hazánkból 19 fős delegáció vett részt az amerikai világkupán, ebből 14 sportoló.

Felejthetetlen találkozás Kapu Tiborral Houstonban

Fotók: Máté-Schwarcz Gergely

Látogatás a NASA-nál, találkozás Kapu Tiborral

- Minden ilyen és ehhez hasonló versenyen önkéntesek segítik a csapatokat, nekünk felejthetetlen élményeket szerzett Magyarország houstoni alkonzulátusának konzulja, Doncsev András, valamint dr. Garami Zsolt, a Houston Methodist Hospital szív- és érrendszeri sebészet radiológiai docense, orvos-igazgatója. A doktor úr dolgozott a NASA-nál és részt vett Hunor-programban is, valamint jól ismeri Kapu Tibort. A finálé előtti órákban meglátogatta a magyar delegációt a második magyar űrhajós. Kapu Tibor nagy örömmel beszélgetett velünk és biztatta a játékosokat a sikeres szereplésre. Megajándékoztuk az MSOSZ pólójával, amit büszkén viselt utána - számolt be a felejthetetlen élményről Mónika. 

Aláírások a második magyar űrhajóstól

- A nagy találkozás előtt további élményeket gyűjthettünk, ugyanis a játékosok és a stábtagok NASA látogatáson vehettek részt. A doktor úr ide is elkísért minket és minden apró részletet elmesélt, láthattunk űrrakétát, amely sokkal nagyobb, mint ahogyan azt elképzeltük. Tony Antonelli asztronauta pedig egy sisakot ajándékozott a magyar speciális válogatottnak. Ezt követően egy baseball meccset is végignézhettünk, amelyen a Houston Astros-Washington Nationals mérkőzött meg egymással. Innen sem tértünk haza üres kézzel, ajándékban kaptunk sapkákat és kulcstartókat. Később ezeket a baseball sapkákat dedikáltattuk Kapu Tiborral - emlékezett vissza az amerikai élményekre a válogatott győri edzője.

Hiába volt nagyon elfoglalt a második magyar űrhajós, a speciális sportolókra szakított időt Kapu Tibor Houstonban. 
  • Szünstein Mónika kitért arra is, hogy a nemrég hazatért űrhajós milyen közvetlen és kedves volt, bármit kérdezhettek tőle. - Beszélt a Hunor program előválogatójáról és, hogy milyen nagy szerencséje volt, hogy végül ő mehetett az űrbe. Nagyon élvezte az utazást és a gravitáció hiányát, a lebegést. Mesélt arról is, hogy milyen kísérleteket végzett el sikeresen és hogy mennyire örült, amikor kiderült, hogy tovább maradnak a világűrben. Elmondása szerint a vízreszállás is zökkenőmentes volt, utána viszont szükségük volt az akklimatizációra, ugyanis először nem érezte a végtagjait - mondta a győri edző, aki szeretné ha Győrbe is ellátogatna a második magyar űrhajós.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu