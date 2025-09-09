szeptember 9., kedd

Gyereknek és felnőtteknek

2 órája

Ars Sacra Fesztivál: mutatjuk a részletes programokat

Címkék#Káptalandomb#hit#program

Ars Sacra Fesztivált a hit és művészet jegyében szervezik. A Káptalandomb színes programjai egy héten át tartanak.

Kisalföld.hu

A Káptalandombon  szeptember 13-án kezdődnek a programok, amelyek a hit, a művészet és a kulturális örökség találkozását kínálják színes eseményekkel, ingyenes tárlatvezetésekkel és különleges előadásokkal. 

Ars Sacra Fesztivál, Káptalandomb, vallás, egyház, gyerek
Ars Sacra Fesztivál a Káptalandombon.

Szeptember 15-én a Győri Corvináról hallhatnak érdekességeket az érdeklődők, a könyvtár kincseinek titkai mellett. A fesztivál második hétvégéjén, szeptember 20–21-én a Kulturális Örökség Napjai keretében egész napos ingyenes tárlatvezetések, valamint gyermekeknek szóló kézműves foglalkozások színesítik a kínálatot.

A belépés a legtöbb programra díjtalan.

Ars Sacra Fesztivál – Programok a Káptalandombon 

2025. szeptember 13-21-ig
„Ki nekem Jézus? Mit jelent az Egyházhoz és Jézushoz tartozni?” Kiállítás általános és középiskolás diákok rajzaiból az Egyházmegyei Zsinat jegyében
Helyszín: Triangulum Galéria, Győr, Gutenberg tér 2.
Ingyenes program, megtekinthető minden nap, 10 és 18 óra között. Csoportok részére előzetes bejelentkezés szükséges.

2025. szeptember 13. (szombat)
10.00 óra Legenda Aurea-Ereklyék vonzásában c. állandó kiállítás megtekintése - 
tárlatvezetéssel
Helyszín: Győr, Káptalandomb 11.
Ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges
Találkozó a Káptalandomb 11. előtt 9.55 órakor.

2025. szeptember 13. (szombat)
10.00 óra A Székesegyház felszentelésének ünnepén a 10.00 órakor kezdődő Egyházmegyei Zsinatot lezáró szentmisét a Nagyboldogasszony-székesegyházban Michael Wallace Banach apostoli nuncius vezeti. Ezen a szentmisén csendül fel először az erre az alkalomra írt zsinati mise a tatai kapucinus templom ifjúsági ének- és zenekar közreműködésével.
Helyszín: Káptalandomb, Nagyboldogasszony-székesegyház  

2025. szeptember 15. (hétfő) 
17.00 óra: A Colosseumtól Esztergomig: a reneszánsz és a humanizmus a győri Corvina tükrében
Zsupán Edina, az MTA doktora, a HUN-REN – OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport vezetőjének tudományos ismeretterjesztő előadása
Az előadás előtt 16.00 órától ingyenesen tekinthető meg Flavius Blondus: Roma Instaurata (Győri Corvina), mely Hunyadi Mátyás európai hírű könyvtárából származó kódex a győri művelődés- és könyvkultúra legféltettebb emléke.
Helyszín: Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ Könyvtára    
Ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges    

 2025. szeptember 13-21-ig
A háromszoros búcsújáró helyként tisztelt Nagyboldogasszony-székesegyház és az ott található ereklyék megtekintése. Nagyboldogasszony-székesegyház: Belépőjegy nélkül, egyénileg látogatható a székesegyház liturgikus rendjéhez igazodva.
Pontos nyitvatartásról érdeklődni a Szent László Látogatóközpont Püspökvár-Toronykilátó recepcióján (Káptalandomb 1.) lehet.

További információ:

[email protected]

+36 30/255-13-63

www.kaptalandomb.hu

 

