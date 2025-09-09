Ars Sacra Fesztivál: mutatjuk a részletes programokat

A Káptalandombon szeptember 13-án kezdődnek a programok, amelyek a hit, a művészet és a kulturális örökség találkozását kínálják színes eseményekkel, ingyenes tárlatvezetésekkel és különleges előadásokkal.

Ars Sacra Fesztivál a Káptalandombon.

Szeptember 15-én a Győri Corvináról hallhatnak érdekességeket az érdeklődők, a könyvtár kincseinek titkai mellett. A fesztivál második hétvégéjén, szeptember 20–21-én a Kulturális Örökség Napjai keretében egész napos ingyenes tárlatvezetések, valamint gyermekeknek szóló kézműves foglalkozások színesítik a kínálatot.

A belépés a legtöbb programra díjtalan.

Ars Sacra Fesztivál – Programok a Káptalandombon

2025. szeptember 13-21-ig

„Ki nekem Jézus? Mit jelent az Egyházhoz és Jézushoz tartozni?” Kiállítás általános és középiskolás diákok rajzaiból az Egyházmegyei Zsinat jegyében

Helyszín: Triangulum Galéria, Győr, Gutenberg tér 2.

Ingyenes program, megtekinthető minden nap, 10 és 18 óra között. Csoportok részére előzetes bejelentkezés szükséges.

2025. szeptember 13. (szombat)

10.00 óra Legenda Aurea-Ereklyék vonzásában c. állandó kiállítás megtekintése -

tárlatvezetéssel

Helyszín: Győr, Káptalandomb 11.

Ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges

Találkozó a Káptalandomb 11. előtt 9.55 órakor.

2025. szeptember 13. (szombat)

10.00 óra A Székesegyház felszentelésének ünnepén a 10.00 órakor kezdődő Egyházmegyei Zsinatot lezáró szentmisét a Nagyboldogasszony-székesegyházban Michael Wallace Banach apostoli nuncius vezeti. Ezen a szentmisén csendül fel először az erre az alkalomra írt zsinati mise a tatai kapucinus templom ifjúsági ének- és zenekar közreműködésével.

Helyszín: Káptalandomb, Nagyboldogasszony-székesegyház

2025. szeptember 15. (hétfő)

17.00 óra: A Colosseumtól Esztergomig: a reneszánsz és a humanizmus a győri Corvina tükrében

Zsupán Edina, az MTA doktora, a HUN-REN – OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport vezetőjének tudományos ismeretterjesztő előadása

Az előadás előtt 16.00 órától ingyenesen tekinthető meg Flavius Blondus: Roma Instaurata (Győri Corvina), mely Hunyadi Mátyás európai hírű könyvtárából származó kódex a győri művelődés- és könyvkultúra legféltettebb emléke.

Helyszín: Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ Könyvtára

Ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges