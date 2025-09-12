Vasárnap tartják a győri Kálvária-kápolna búcsúját

A Győr-Nádorvárosi Szent Kamillus Egyházközséghez tartozó Kálvária-kápolna búcsúját Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, szeptember 14-én, vasárnap tartják.

Szeptember 14-én, délután fél háromtól tartják a győri Kálvária-kápolna búcsúját. Fotó: Kisalföld-archívum

Kálvária-kápolna: keresztút és szentmise

Ezen a napon a kápolnában délután fél 3-kor keresztút, majd 3 órakor szentmise kezdődik. A szentmisét és a szentbeszédet Végerbauer Richárd, az egyházközség kisegítő lelkésze mondja. Az ünnepre a Szent Kamillus Egyházközség hívja és várja a győri híveket.