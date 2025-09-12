Keresztút és szentmise
1 órája
Vasárnap tartják a győri Kálvária-kápolna búcsúját
Ünnepel a Győr-Nádorvárosi Szent Kamillus Egyházközség. A Kálvária-kápolna búcsúját tartják vasárnap.
A Győr-Nádorvárosi Szent Kamillus Egyházközséghez tartozó Kálvária-kápolna búcsúját Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, szeptember 14-én, vasárnap tartják.
Kálvária-kápolna: keresztút és szentmise
Ezen a napon a kápolnában délután fél 3-kor keresztút, majd 3 órakor szentmise kezdődik. A szentmisét és a szentbeszédet Végerbauer Richárd, az egyházközség kisegítő lelkésze mondja. Az ünnepre a Szent Kamillus Egyházközség hívja és várja a győri híveket.
