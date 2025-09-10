Ünnepelt a Kálóczy téri idősotthon - fotók

Ünnepnap Győrben. A Kálóczy téri Idősek Otthona 45. születésnapján szerdán elhangzott: az intézmény az évek során folyamatosan bővült, átalakult. Az EESZI manapság a területi gondozószolgálatot, idősek otthonait, fogyatékosok napközi otthonát foglalja magába. Emellett a város idősgondozásával összefüggő feladatok mellett a város egészségügyi ellátásai közül magára vállalta a felnőtt és gyermek háziorvosi és a fogorvosi alapellátást, a háziorvosi és fogászati ügyeletet, a fogszabályozást és fogászati prevenciót, és működteti a iskolai egészségügyi ellátást.

Kálóczy téri Idősek Otthona az idősgondozásért

Fotó: Molcsányi Máté

Kálóczy téri Idősek Otthona az idősgondozásért

Pintér Bence polgármester az eseményen arról beszélt az EESZI épületeinek állagmegóvása kapcsán, hogy a győri önkormányzat nem szegény, de sok a fejlesztési igény. A nyugdíjas garzonok bővítésére előteremtik a pénzt, a következő évi költségvetés megalkotáskor erre is gondolnak. Borsi Róbert önkormányzati képviselő visszatekintett az intézmény 45 éves múltjára, a megjelent lakókhoz szólva pedig azt mondta, hosszú élet, rengeteget tapasztalat áll mögöttük, majd úgy fogalmazott: cél a mindennapjaik szebbé, hangulatosabbá tétele. Kányai Róbert intézményigazgató kiemelte: az EESZI komoly tradícióval rendelkezik, közel 350 munkatárs dolgozik nap mint nap a seregnyi feladat elvégzésén, legyen az iskolaegészségügy vagy idősgondozás otthonban, saját lakóhelyen. Az otthonokban a mindennapok nem mindig könnyűek, de a sok segítő ember azon dolgozik, az ellátottak élete jobb legyen.