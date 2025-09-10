50 perce
Ünnepelt a Kálóczy téri idősotthon - fotók
Ünnepnap Győrben. A Kálóczy téri Idősek Otthona 45. születésnapját ünnepelte szerdán. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr (EESZI) által kezelt otthonban 135-en élnek jelenleg, akik a jeles nap tiszteletére színes programon vehettek részt az intézmény udvarán.
Ünnepnap Győrben. A Kálóczy téri Idősek Otthona 45. születésnapján szerdán elhangzott: az intézmény az évek során folyamatosan bővült, átalakult. Az EESZI manapság a területi gondozószolgálatot, idősek otthonait, fogyatékosok napközi otthonát foglalja magába. Emellett a város idősgondozásával összefüggő feladatok mellett a város egészségügyi ellátásai közül magára vállalta a felnőtt és gyermek háziorvosi és a fogorvosi alapellátást, a háziorvosi és fogászati ügyeletet, a fogszabályozást és fogászati prevenciót, és működteti a iskolai egészségügyi ellátást.
Kálóczy téri Idősek Otthona az idősgondozásért
Pintér Bence polgármester az eseményen arról beszélt az EESZI épületeinek állagmegóvása kapcsán, hogy a győri önkormányzat nem szegény, de sok a fejlesztési igény. A nyugdíjas garzonok bővítésére előteremtik a pénzt, a következő évi költségvetés megalkotáskor erre is gondolnak. Borsi Róbert önkormányzati képviselő visszatekintett az intézmény 45 éves múltjára, a megjelent lakókhoz szólva pedig azt mondta, hosszú élet, rengeteget tapasztalat áll mögöttük, majd úgy fogalmazott: cél a mindennapjaik szebbé, hangulatosabbá tétele. Kányai Róbert intézményigazgató kiemelte: az EESZI komoly tradícióval rendelkezik, közel 350 munkatárs dolgozik nap mint nap a seregnyi feladat elvégzésén, legyen az iskolaegészségügy vagy idősgondozás otthonban, saját lakóhelyen. Az otthonokban a mindennapok nem mindig könnyűek, de a sok segítő ember azon dolgozik, az ellátottak élete jobb legyen.
Ünnepelt a Kálóczy téri idősotthonFotók: Molcsányi Máté
Boldog születésnapot az ovisoktól
Az eseményen Kovács Gergő Vilmos plébános megáldotta az intézményt, illetve Horváth Zsuzsa és dr. Horváth Ákos az Audi önkéntes programjának keretében adott színes műsort a megjelenteknek. A szomszédos nagybácsai óvoda Hédervári úti tagóvodájának lurkói pedig tortával, Halász Judit Boldog születésnapot! című dalának eléneklésével köszöntötték a lakókat, akikkel már több közös programjuk volt. Kiosztották azt a 45 képeslapot is, amit az ETO Akadémia lányai készítettek a lakóknak.
Az eseménye beszéltünk az otthon egyik lakójával. Nagy Lászlóné, Maja néni kérdésünkre elmondta, hogy 86 éves, öt éve az otthon lakója. Aktív éveiben vendéglátós volt, majd fegyveres testületnél élelmezésvezető. Egy szobában hárman élnek együtt, maga szívesen olvas, tévézik. Mint elmondta nekünk, előny, hogy nincs egyedül, ismerősök veszik körül. Az intézményben sok foglalkozáson vehet részt, gondoskodnak szórakoztatásáról.