1 órája
Sorra jártak fel a kuncsaftok a soproni nő lakásába, durva, ami ott zajlott - fotók, videó
Egy 31 éves kábítószer-terjesztő nőt és vevőkörét fogták el a soproni nyomozók.
Az elmúlt héten a lakásában ütöttek rajta a rendőrök a díleren, aki ez év tavaszától onnét árulta ismerőseinek a kristály fantázia nevű kábítószert. A nőhöz napi rendszerességgel jártak a vevői, akik az előre kiporciózott egy-egy grammnyi drogért alkalmanként 25 ezer forintot fizettek. Az elkövető a bűnös tevékenységből viszonylag jó színvonalon biztosította megélhetését, munkahellyel nem rendelkezett.
Kábítószert forgalmazott - elfogták
Az elfogásakor megtartott kutatás során lakásából csaknem 1 kilogramm kábítószergyanús fehér, kristályszerű anyagot, illetve a drog porciózásához, értékesítéséhez illetve fogyasztásához szükséges eszközöket foglaltak le kollégáink. Vagyonvisszaszerzés keretében pedig lefoglalták a nő BMW S8-as személygépkocsiját is. A díler elfogásával egy időben a nyomozók a nő két drogvásárlóját is elfogták, akik közül egyiknél szintén kábítószergyanús fehér kristályos anyagot találtak - írta közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A közleményhez tartozó videót az alábbiakban nézheti meg:
A soproni nyomozók az ügyben a terjesztő vevőköréből összesen hat személyt gyanúsítottak meg kábítószer birtoklása vétségével, a 31 éves terjesztőt pedig kábítószer-kereskedelem bűntette miatt őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatására - olvasható a police.hu oldalán.
Tekintse meg a rendőrség további fotóit is az ügyben:
Kábítószerterjesztésből élt a soproni nőFotók: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság