Drogterjesztésből élt a soproni nő, naponta porciózta az adagokat - fotók, videó

Az elmúlt héten a lakásában ütöttek rajta a rendőrök a díleren, aki ez év tavaszától onnét árulta ismerőseinek a kristály fantázia nevű kábítószert. A nőhöz napi rendszerességgel jártak a vevői, akik az előre kiporciózott egy-egy grammnyi drogért alkalmanként 25 ezer forintot fizettek. Az elkövető a bűnös tevékenységből viszonylag jó színvonalon biztosította megélhetését, munkahellyel nem rendelkezett.

Kábítószer-terjesztésből élt a soproni nő.

Fotó: police.hu

Kábítószert forgalmazott - elfogták

Az elfogásakor megtartott kutatás során lakásából csaknem 1 kilogramm kábítószergyanús fehér, kristályszerű anyagot, illetve a drog porciózásához, értékesítéséhez illetve fogyasztásához szükséges eszközöket foglaltak le kollégáink. Vagyonvisszaszerzés keretében pedig lefoglalták a nő BMW S8-as személygépkocsiját is. A díler elfogásával egy időben a nyomozók a nő két drogvásárlóját is elfogták, akik közül egyiknél szintén kábítószergyanús fehér kristályos anyagot találtak - írta közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A közleményhez tartozó videót az alábbiakban nézheti meg:

A soproni nyomozók az ügyben a terjesztő vevőköréből összesen hat személyt gyanúsítottak meg kábítószer birtoklása vétségével, a 31 éves terjesztőt pedig kábítószer-kereskedelem bűntette miatt őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatására - olvasható a police.hu oldalán.

Tekintse meg a rendőrség további fotóit is az ügyben: