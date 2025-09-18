Jubileumi gasztroünnep a Dunakapu téren

Az ősz legnagyobb „gasztrokulturális” eseményén a konyhai és zenei ínyencségek egyaránt kiemelt helyet kapnak. A folyók, horgászok és finom halétkek városában a Dunakapu tér három napra megtelik ínyenc közönséggel és finom étkek illatával. A szervezők az V. Győri Halnapokra ezúttal elérhetőbb áru „fesztiválételekkel” gazdag hal és italkínálattal, nagyszerű programokkal készülnek.

Uszonyatos finomságok a halételek kedvelőinek

A háromnapos eseményre Magyarország különböző tájegységeiről érkeznek kiváló éttermek, amelyek igazi különlegességekkel ismertetik meg az ínyenceket. Így idén is megkóstolhatjuk a híres szegedi, balatoni, bajai és szigetközi halászlét. Természetesen terítéken lesz a hagyományos harcsapaprikás, az egészben sült süllő, keszeg és kárász, a füstölt halak, a halburberek, harcsacsipsz vagy éppen a harcsacsinta. Az uszonyosok mellett az olyan édességek sem maradhatnak el, mint a churros, a kürtőskalács vagy a lángos. Mivel a hal nem szeret szárazon, ezért bőséges italválasztékban, sörökben, borokban és frissítő italokban sem lesz hiány. Az V. Győri Halnapokon tehát sem éhen, sem szomjan nem maradhatunk.

Bőségüst a Halnapok leglelkesebbjeinek

A rendezvény három napon át egy 1500 literes üstben pontyhalászlé fog rotyogni, amelyhez halbaráti áron juthatnak hozzá a Győri Halnapokra kilátogatók. Úgy tűnik, a szervezők eldöntötték: senki nem maradhat éhen.

Nemcsak a vendégek értékelnek

A fesztiválételek ezúttal nem csupán a vendégek ízlelőbimbói által mérettetnek meg, de komoly szakmai zsűri kóstolja meg, pontozza és díjazza a legfinomabb halételeket. A zsűri elnöke Prisztóka Tibor, a nyúli Szél Fiai Fogadó & Cellárium tulajdonosa és séfje lesz.

Szórakoztatás minden mennyiségben

A minden igényt kielégítő gasztronómia mellett a kulturális ínyencségek ezúttal is nagy teret kapnak. A rendezvény mindhárom napján kiváló zenei és színpadi produkciók, illetve koncertek lesznek valamennyi korosztály kedvére. A szeptember 19-20-21-i V. Győri Halnapok tehát ötödször kínál fantasztikus kirándulást az ízek világába, jó szórakozást és remek programot egy teljes hosszúhétvégére.