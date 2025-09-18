27 perce
Jubileumi gasztroünnep a Dunakapu téren
Már az ötödik alkalommal rendezik meg városunkban a Győri Halnapokat, amely rövid idő alatt lett nemcsak a helyiek, de környékbeliek és turisták kedvence. A rendezvény szeptember 19-20-21-én kerül megrendezésre a Dunakapu téren.
Fotó: Kisalföld-archívum
Az ősz legnagyobb „gasztrokulturális” eseményén a konyhai és zenei ínyencségek egyaránt kiemelt helyet kapnak. A folyók, horgászok és finom halétkek városában a Dunakapu tér három napra megtelik ínyenc közönséggel és finom étkek illatával. A szervezők az V. Győri Halnapokra ezúttal elérhetőbb áru „fesztiválételekkel” gazdag hal és italkínálattal, nagyszerű programokkal készülnek.
Uszonyatos finomságok a halételek kedvelőinek
A háromnapos eseményre Magyarország különböző tájegységeiről érkeznek kiváló éttermek, amelyek igazi különlegességekkel ismertetik meg az ínyenceket. Így idén is megkóstolhatjuk a híres szegedi, balatoni, bajai és szigetközi halászlét. Természetesen terítéken lesz a hagyományos harcsapaprikás, az egészben sült süllő, keszeg és kárász, a füstölt halak, a halburberek, harcsacsipsz vagy éppen a harcsacsinta. Az uszonyosok mellett az olyan édességek sem maradhatnak el, mint a churros, a kürtőskalács vagy a lángos. Mivel a hal nem szeret szárazon, ezért bőséges italválasztékban, sörökben, borokban és frissítő italokban sem lesz hiány. Az V. Győri Halnapokon tehát sem éhen, sem szomjan nem maradhatunk.
Bőségüst a Halnapok leglelkesebbjeinek
A rendezvény három napon át egy 1500 literes üstben pontyhalászlé fog rotyogni, amelyhez halbaráti áron juthatnak hozzá a Győri Halnapokra kilátogatók. Úgy tűnik, a szervezők eldöntötték: senki nem maradhat éhen.
Nemcsak a vendégek értékelnek
A fesztiválételek ezúttal nem csupán a vendégek ízlelőbimbói által mérettetnek meg, de komoly szakmai zsűri kóstolja meg, pontozza és díjazza a legfinomabb halételeket. A zsűri elnöke Prisztóka Tibor, a nyúli Szél Fiai Fogadó & Cellárium tulajdonosa és séfje lesz.
Szórakoztatás minden mennyiségben
A minden igényt kielégítő gasztronómia mellett a kulturális ínyencségek ezúttal is nagy teret kapnak. A rendezvény mindhárom napján kiváló zenei és színpadi produkciók, illetve koncertek lesznek valamennyi korosztály kedvére. A szeptember 19-20-21-i V. Győri Halnapok tehát ötödször kínál fantasztikus kirándulást az ízek világába, jó szórakozást és remek programot egy teljes hosszúhétvégére.
Az V. Győri Halnapok programjából:
Szeptember 19-én pénteken fellép a népszerű filmzenéket játszó Scorsix, a blues muzsika győri képviselője, a Silverfox, Hováth Elemér „Emi” és Horváth Péter virtuóz vonópárbajban mérik össze tudásukat, majd a napot egy fergeteges Konyha Zenekar buli zárja.
20-án szombaton velünk lesz a Remember Woodstock, ismét őrült hangulatot gerjeszt a Crazy Monday, lesz Hetedik Bekezdés koncert, Ham ko Ham és az este extra látványosságaként 8 órakor a helyszínre érkezik az I. Győri Ve-LED Bringázok Felvonulás fényes menete.
21-én vasárnap a gyerekek nagy örömére lesz Alma Zenekar, Mohácsi Attila a győri Nemzeti Színház művésze slágereket énekel, érkezik az Ndrew's Acoustic, majd nagyszerű hangulatot ígér a győri Hoppáré Zenekar táncra perdítő produkciója.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják és mindenkit nagy szeretettel várnak!