Szentmise Győrben a jubiláns házaspároknak - fotók

- Önök a nehézségek közepette is jól döntöttek, kitartottak egymás mellett. A hit segít bennünket abban, hogy a házasság ne csak egy papír legyen, hanem a legszentebb emberi kapcsolat - szólt a megjelent jubiláló hívekhez. Veres András arról is beszélt, hogy amikor nehézségek jönnek, nem elszaladni kell előlük, hanem szembesülni velük, majd még jobban összetartani. - Sok minden próbára teszi a férfi és a nő szerelmét, de ha nincs közös hitük, akkor sokkal nehezebb lesz a házasság - jegyezte meg.

70 éve boldogságban

Az áldozást követően a szentmise végén minden jubiláns házaspár átvehette a Győri Egyházmegye papjaitól az ünnepség emléklapját.

Bátori László és Suri Mária Anna volt az egyetlen, akiknek idén lesz 70 éve, hogy örök hűséget fogadtak egymásnak. - 1955 november 19-én kötöttük össze az életünket, eltelt 70 év, amit közösen éltünk meg. Minden pillanatára örömmel tekintünk - mondta el lapunknak a dunakiliti pár, a 91 éves Mária, és 96 éves férje, László.