Szentmise Győrben a jubiláns házaspároknak - fotók
Kétszer is megtelt szombaton a győri Nagyboldogasszony-székesegyház. A jubiláns házaspároknak és családtagjaiknak tartottak hálaadó szentmisét.
Fotó: Csapo Balazs
Minden évben tömegével érkeznek Győrbe a jubiláns házaspárok a hálaadó szentmisére. Idén rekordszámú pár jelentkezett, hogy a győri bazilikában adjon hálát Istennek az együtt töltött évekért. Délelőtt az 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 éve örök hűséget esküdött párokat köszöntötték, majd délután a 40, 45, 50, 55, 60, 65 és 70 éve házasságot kötötteket várták a szentmisére, melyet Veres András megyéspüspök celebrált.
Jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséje
A jubiláló házaspárok hálaadó szentmiséjüket szeretteikért ajánlották fel. A Győri Egyházmegye főpásztora kiemelte, hogy a házasság az élet szövetsége, melyben mindig szilárdan ki kell állni egymás mellett. - Sokan vagyunk és mind különbözőek, viszont ami közös bennünk, az Isten szeretete. Nagy dolog az, ha az ember felismeri Isten gondviselő szeretetét. Vannak pillanatok, amikor rádöbbenünk, hogy az emberi erő kevés és Isten segítsége kell ahhoz, hogy kilábaljunk a bajból - fogalmazott. Majd kitért arra is a szentmisén, hogy sok fiatal szeretné azt a példát követni, amit az idősebb - akár 40, 50, 60 éve házasságban élők - párok mutatnak.
Jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséje GyőrbenFotók: Csapó Balázs
- Önök a nehézségek közepette is jól döntöttek, kitartottak egymás mellett. A hit segít bennünket abban, hogy a házasság ne csak egy papír legyen, hanem a legszentebb emberi kapcsolat - szólt a megjelent jubiláló hívekhez. Veres András arról is beszélt, hogy amikor nehézségek jönnek, nem elszaladni kell előlük, hanem szembesülni velük, majd még jobban összetartani. - Sok minden próbára teszi a férfi és a nő szerelmét, de ha nincs közös hitük, akkor sokkal nehezebb lesz a házasság - jegyezte meg.
70 éve boldogságban
Az áldozást követően a szentmise végén minden jubiláns házaspár átvehette a Győri Egyházmegye papjaitól az ünnepség emléklapját.
Bátori László és Suri Mária Anna volt az egyetlen, akiknek idén lesz 70 éve, hogy örök hűséget fogadtak egymásnak. - 1955 november 19-én kötöttük össze az életünket, eltelt 70 év, amit közösen éltünk meg. Minden pillanatára örömmel tekintünk - mondta el lapunknak a dunakiliti pár, a 91 éves Mária, és 96 éves férje, László.