Jövőzóna a Széchenyi Egyetemen: dr. Aczél Petra kommunikáció-, újmédia- és jövőkészség-kutató vezeti az intézmény Menedzsment Campusát

A Széchenyi István Egyetem dinamikus fejlődésében kulcsszerepet játszik a tudományterületek összekapcsolásával megvalósuló, jövőorientált, nemzetközileg nyitott, társadalmi és piaci igényeket figyelembe vevő működés. Leginkább ez a hozzáállás vonzotta Győrbe a hazai társadalomtudomány ismert kutatóját, dr. Aczél Petra professzort, aki szeptembertől az intézmény Menedzsment Campus Kompetenciaközpontjának vezetőjeként tevékenykedik.

A kommunikációval, újmédiával és jövőképességekkel foglalkozó tudós közel 30 éves felsőoktatási gyakorlattal, széles körű vezetői tapasztalattal és nagy tervekkel érkezett a Széchenyi-egyetemre. „Mindig is az volt a célom, hogy sok mindent megtapasztaljak a magyar felsőoktatásból, és minél sokszínűbb, különböző szakterületeken mozgó hallgatói és oktatói közösségekkel dolgozhassak együtt. Egy olyan intézmény működésében szerettem volna részt vállalni, amely – amellett, hogy megtartja a klasszikus akadémiai értékeket – nyitott a változásra, sőt maga is változásokat generál. Mindezt úgy, hogy hat az őt körülvevő nagyobb közösségre, támasza a társadalomnak, a nemzetnek. Győr pedig egy olyan hely, ahol mindezek megtörténnek, és ahol a változás valódi mozgást, dinamizmust jelent” – fogalmazott dr. Aczél Petra.

Pályája során számos hazai felsőoktatási intézményben töltött be vezető szerepet, de külföldi tapasztalatot is szerzett: vendégprofesszorként tanított az egyesült államokbeli Richmondi Egyetemen. Munkásságának elismeréseként a tudományos és társadalmi díjak mellett – mint amilyen a Bonis Bona életműdíj, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, illetve az oktatási kiválósági elismerések – szakmai megbízatásokat is elnyert, például tagja a Nemzeti Kutatási Kiválósági Tanácsnak, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságnak, tevékenykedik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kutatási projektvezetőjeként, az MTVA Montágh Testületének elnökeként, valamint a Média a Családért Alapítvány elnökeként is.

Dr. Aczél Petra elmondta: társadalomtudósként alapvetően kommunikáció- és médiakutatással foglalkozik, de az utóbbi években a jövőkészségek – azon belül is a vezetőfejlesztés és az új technológiák alkalmazása – kerültek érdeklődése fókuszába. „Megtiszteltetés számomra, hogy a Széchenyi-egyetem Menedzsment Campusán olyan tapasztalt szakemberekkel dolgozhatok együtt, mint dr. Dőry Tibor, akivel két kihívást szeretnénk előtérbe helyezni. Az egyik egy egyedülálló hazai vezetőképzési modul kidolgozása, ami a jövő folyamatainak irányítóit képes megtalálni, felkészíteni. Ehhez szorosan kapcsolódik a digitális vezetés, ami a modern technológiák kihasználására, közösségeink számára is előnyös alkalmazására irányul. Győrben már most előremutató kezdeményezések zajlanak e témában – például a mesterséges intelligencia terén –, amelyekbe reményeink szerint a Menedzsment Campus is bekapcsolódik majd új felvetésekkel, projektekkel, piaci javaslatokkal” – részletezte a terveket.