szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

28°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ismert szakember irányít

1 órája

Jövőzóna a Széchenyi Egyetemen: dr. Aczél Petra kommunikáció-, újmédia- és jövőkészség-kutató vezeti az intézmény Menedzsment Campusát

Címkék#intézmény#Menedzsment Campus#Dr Aczél Petra#munka#Széchenyi István Egyetem

Az új tanév kezdetével dr. Aczél Petra kommunikáció-, újmédia- és jövőkészség-kutató irányítja a győri Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus Kompetenciaközpontjának tevékenységét. Az ismert szakember munkájának fókuszában többek között egy vezetőképzési modul kialakítása és a modern technológiákat alkalmazó jövőkészségek vizsgálata áll majd.

Széchenyi Egyetem

A Széchenyi István Egyetem dinamikus fejlődésében kulcsszerepet játszik a tudományterületek összekapcsolásával megvalósuló, jövőorientált, nemzetközileg nyitott, társadalmi és piaci igényeket figyelembe vevő működés. Leginkább ez a hozzáállás vonzotta Győrbe a hazai társadalomtudomány ismert kutatóját, dr. Aczél Petra professzort, aki szeptembertől az intézmény Menedzsment Campus Kompetenciaközpontjának vezetőjeként tevékenykedik.

Dr. Aczél Petra professzor veszi át szeptembertől a Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus Kompetenciaközpontjának vezetését.
Forrás: Széchenyi István Egyetem

A kommunikációval, újmédiával és jövőképességekkel foglalkozó tudós közel 30 éves felsőoktatási gyakorlattal, széles körű vezetői tapasztalattal és nagy tervekkel érkezett a Széchenyi-egyetemre. „Mindig is az volt a célom, hogy sok mindent megtapasztaljak a magyar felsőoktatásból, és minél sokszínűbb, különböző szakterületeken mozgó hallgatói és oktatói közösségekkel dolgozhassak együtt. Egy olyan intézmény működésében szerettem volna részt vállalni, amely – amellett, hogy megtartja a klasszikus akadémiai értékeket – nyitott a változásra, sőt maga is változásokat generál. Mindezt úgy, hogy hat az őt körülvevő nagyobb közösségre, támasza a társadalomnak, a nemzetnek. Győr pedig egy olyan hely, ahol mindezek megtörténnek, és ahol a változás valódi mozgást, dinamizmust jelent” – fogalmazott dr. Aczél Petra.

Pályája során számos hazai felsőoktatási intézményben töltött be vezető szerepet, de külföldi tapasztalatot is szerzett: vendégprofesszorként tanított az egyesült államokbeli Richmondi Egyetemen. Munkásságának elismeréseként a tudományos és társadalmi díjak mellett – mint amilyen a Bonis Bona életműdíj, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, illetve az oktatási kiválósági elismerések – szakmai megbízatásokat is elnyert, például tagja a Nemzeti Kutatási Kiválósági Tanácsnak, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságnak, tevékenykedik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kutatási projektvezetőjeként, az MTVA Montágh Testületének elnökeként, valamint a Média a Családért Alapítvány elnökeként is.

Dr. Aczél Petra elmondta: társadalomtudósként alapvetően kommunikáció- és médiakutatással foglalkozik, de az utóbbi években a jövőkészségek – azon belül is a vezetőfejlesztés és az új technológiák alkalmazása – kerültek érdeklődése fókuszába. „Megtiszteltetés számomra, hogy a Széchenyi-egyetem Menedzsment Campusán olyan tapasztalt szakemberekkel dolgozhatok együtt, mint dr. Dőry Tibor, akivel két kihívást szeretnénk előtérbe helyezni. Az egyik egy egyedülálló hazai vezetőképzési modul kidolgozása, ami a jövő folyamatainak irányítóit képes megtalálni, felkészíteni. Ehhez szorosan kapcsolódik a digitális vezetés, ami a modern technológiák kihasználására, közösségeink számára is előnyös alkalmazására irányul. Győrben már most előremutató kezdeményezések zajlanak e témában – például a mesterséges intelligencia terén –, amelyekbe reményeink szerint a Menedzsment Campus is bekapcsolódik majd új felvetésekkel, projektekkel, piaci javaslatokkal” – részletezte a terveket.

A kutató elárulta: a kompetenciaközpontot egyfajta jövőzónaként képzeli el, amely nem a jövő történéseit jósolja meg, hanem a következő évtizedeket meghatározó emberi készségeket, attitűdöket vizsgálja és fejleszti. „Ez a terület fontos mind az oktatók, kutatók, mind pedig a hallgatók szemszögéből, hiszen nemcsak az egyetem, hanem az egyének későbbi lehetőségeit is meghatározza” – szögezte le. Hozzátette: mindez a kiválóság megértéséhez is hozzájárul, ami az egyre felkészültebb egyetemi közösséget, a kutatói hatékonyság növelését, valamint az intézmény hazai és nemzetközi fejlődését egyaránt szolgálja.

Dr. Aczél Petra számára nagyon fontos a hallgatókkal való kapcsolat is. „Az oktatói pálya legszebb vonása, hogy nem lehet »beleöregedni«, hiszen a fiatalok éberen, kíváncsian, az újra mindig éhesen tartanak minket. Egyszersmind értelmet adnak a felelősségvállalásnak és a folyamatos szakmai megújulásnak” – fogalmazta meg hivatása különlegességét. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu