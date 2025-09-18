A jótékonysági családi napon hétszázezer forintot gyűjtöttek az autistáknak – mutatjuk az eredményeket

Jótékonysági Családi Napra várták az érdeklődőket a Báger-tóhoz a napokban Horváth Imre, a Móvár-Print és a Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szervezésében.

A jótékonysági családi napon első alkalommal szerveztek futást.

Fotó: Kerekes István

Jótékonysági családi nap összefogással

– A Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítványt javára a jótékonysági családi napon 700 ezer forintot sikerült gyűjteni. Idén először rendeztünk jótékonysági civil futást is a rendezvény keretében – hangsúlyozta érdeklődésünkre Horváth Imre főszervező.

Gyerek kategóriában Dragon Zénó, Pilisi Balázs és Horváth Petra Eszter, felnőtt kategóriában Lajtos Ibolya, Fogarasi Péter és Garai Kornél, szenior kategóriában Takács László, Némethné Kiss Katalin és Nagy Sándor futotta le a legtöbb kört a Báger-tó körül. A főzőversenyen a Farkas Húsbolt, a Dudu Taxi&Transzfer és Jucus csapata indult, és ebben a sorrendben végeztek.

Huszonnyolc horgász (ebből három gyerek) próbált szerencsét. Az A szektorban László Zsolt, a B szektorban Szabó Sándor, a C szektorban Réfi Károly horgára akadt a legnagyobb mennyiségű hal. A legnagyobb halat Volter László fogta. Gyerek kategóriában Zentai Sophia jeleskedett, a nőknél pedig Sobor Attiláné. A három idei horgászverseny összesítése szerint Savanyu László, Ábrahám Károly és Hegedűs Ferenc voltak az idei legjobb horgászok.

A könnyebb együttélést segíti

– Nagyon szépen köszönöm alapítványunk nevében, hogy Mosonmagyaróváron ilyen pozitívan állnak mellettünk, támogatják munkánkat. A mostani rendezvény bevételéből a szülők, nevelők részére szervezett konkrét képzések megvalósítását szeretnénk elérni, továbbá segítő eszközök beszerzését is tervezzük, hogy az integráció, az együttélés könnyebb legyen – tudtuk meg Csiba Katalintól, a Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány kuratóriumi elnökétől.