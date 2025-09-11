szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

24°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség

36 perce

Jótékonysági családi nap a Báger-tónál az autista és autisztikus sérültekért

Címkék#Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány#Horváth Imre#Báger-tó#Country Klub#Móvár-Print#Szigetköz kisvonat#verseny#család

Jótékonysági családi nap helyszíne lesz szombaton a Báger-tó. A jótékonysági esemény bevételét a Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány javára ajánlják fel.

Kisalföld.hu

Szeptember 13-án különleges programmal várják a családokat és a segíteni vágyókat a Báger-tónál, ahol Horváth Imre, a Móvár-Print és a Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szervezi meg a Jótékonysági Családi Napot. Az esemény teljes bevétele a Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány javát szolgálja.

A jótékonysági családi nap keretében horgászverseny is lesz
A jótékonysági családi nap keretében horgászverseny is lesz.
Fotó: Kerekes István

Jótékonysági program

A nap már kora reggel kezdetét veszi, hiszen 6:40-től gyülekeznek a horgászok, akiket egész napos verseny vár, emellett főzőverseny és civil futóverseny is színesíti a programot. A színpadon több kulturális és sportbemutató is helyet kap: fellép a Kelet lányai, a Country Klub, a Szigetköz kisvonat, valamint a Haller Mazsorett és az OKAY DANCE csoport. A délelőtt folyamán a Pandora Törzsi Tánc Egyesület és a Mogaac karate bemutatója is szórakoztatja a közönséget.

A nap fénypontja a versenyek eredményhirdetése és a tárgyi adománysorsolás lesz, amelyet 14:00 órakor tartanak. Emellett egész nap várja a látogatókat a Lions érzékenyítő programja, beszélgetések az autizmusról és egy gyerekjátszó is.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak, aki egy tartalmas, családias hangulatú napon szeretne részt venni, miközben egy jó ügyet támogat.

A civil futáshoz 9-12 óra között lehet csatlakozni. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu