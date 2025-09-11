Jótékonysági családi nap a Báger-tónál az autista és autisztikus sérültekért

Szeptember 13-án különleges programmal várják a családokat és a segíteni vágyókat a Báger-tónál, ahol Horváth Imre, a Móvár-Print és a Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szervezi meg a Jótékonysági Családi Napot. Az esemény teljes bevétele a Reménység Autista és Autisztikus Sérültekért Alapítvány javát szolgálja.

A jótékonysági családi nap keretében horgászverseny is lesz.

Jótékonysági program

A nap már kora reggel kezdetét veszi, hiszen 6:40-től gyülekeznek a horgászok, akiket egész napos verseny vár, emellett főzőverseny és civil futóverseny is színesíti a programot. A színpadon több kulturális és sportbemutató is helyet kap: fellép a Kelet lányai, a Country Klub, a Szigetköz kisvonat, valamint a Haller Mazsorett és az OKAY DANCE csoport. A délelőtt folyamán a Pandora Törzsi Tánc Egyesület és a Mogaac karate bemutatója is szórakoztatja a közönséget.

A nap fénypontja a versenyek eredményhirdetése és a tárgyi adománysorsolás lesz, amelyet 14:00 órakor tartanak. Emellett egész nap várja a látogatókat a Lions érzékenyítő programja, beszélgetések az autizmusról és egy gyerekjátszó is.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak, aki egy tartalmas, családias hangulatú napon szeretne részt venni, miközben egy jó ügyet támogat.

A civil futáshoz 9-12 óra között lehet csatlakozni.