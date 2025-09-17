szeptember 17., szerda

Horgászverseny és családi nap

27 perce

Jól kifogták a GYHG-sok

Címkék#GYHG#horgászverseny#rendezvény

Kisalföld.hu

Múlt vasárnap rendezte meg a győri GYHG a cég családi horgászversenyét Győrben az Aranyhal horgásztavon. A megmérettetésen összesen huszonhárom család vett részt. A mezőny összesen több mint egy mázsa halat fogott. A legnagyobb hal egy 7,2 kilogrammos ponty volt. A verseny és az eredményhirdetés után finom ebéddel vendégelte meg dolgozóit és a családtagokat a győri GYHG.

Nagy volt a fogás, de a közösségi megmozdulás volt a legjobb.
Fotó: GYHG.hu

Eredmények:

  1. Hima László és családja 39,2 kg
  2. Balogh Bálint 17,1 kg
  3. Hima Zoltán és családja 12,7 kg

Legnagyobb hal: Gombos János és családja: 7,2 kg ponty

A  gyermekek oklevelet, a résztvevők emlékérmet, a helyezettek tárgyjutalmat és serleget vehettek át.

– Jó horgászidőben, kiváló hangulatban és vidámságban telt a GYHG családi nap. Minden munkatársunk sokat dolgozik, ezt igyekszünk a bérekben és a juttatásokban is meghálni, ezzel együtt közösséget építünk. A GYHG családi horgászversenyben az összetartozás érzése volt a legjobb – mondta el a rendezvényről Nagy Csaba igazgató.

 

