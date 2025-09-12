szeptember 12., péntek

Programajánló

20 perce

Jobbnál jobb programok várnak rád a Kisalföldön!

Címkék#Győr-Moson-Sopron megye#Kisalföld#programajánló

Eláruljuk, milyen lehengerlő programok várnak rád térségünk következő időszakában.

Kisalföld.hu
Jobbnál jobb programok várnak rád a Kisalföldön!

Forrás: Kisalföld archív

Győr

XXIII. Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó

09. 13., szombat, 9.00–15.00

Széchenyi tér

9.30 Megnyitó 10.00 Garabonciás együttes 11.00 Ének a konyhából – Szarka Gyula és zenekara 12.00 A Grácia Tánciskola műsora 12.40 Ottófi Dávid zenés műsora 13.20 Tatai Zoltán – Daloló Pék 13.50 Eredményhirdetés 14.15 Gats Éva és Hoffmann Richárd műsora

Egyéb programok: Lego-játszóház, arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, kézműves-foglalkozás (Kisalföldi Népművészek Egyesülete), Európa-totó a Europe Direct standján, szakmai előadás a SZE kutatómérnökeinek előadásában – ingyenes. A „125 éves a győri városháza” jeligére készült díszmunkák megtekinthetők az Apátúrház dísztermében a rendezvény alatt.

Győr, a folyók városa – hajós városnézés

09. 12., péntek, 16.00

09. 13., szombat, 16.00

Szeressétek meg velünk ti is Győrt, szeretettel várunk exkluzív hajóink, a Kék Tündér vagy az Angyal fedélzetén!

Jegyár: 5500 Ft/fő, 3–10 éves korig 3500 Ft/fő.

Előzetes jegyvásárlás szükséges.

Naplementetúra, hajós városnézés

09. 13., szombat, 17.30

Kapcsolódjatok ki a folyók városában, a szeptemberi napnyugta különleges látványával a Kék Tündér vagy az Angyal hajó fedélzetén egy különleges hajós városnézéssel.

A program részvételi díja: 6500 Ft/fő, 3–10 éves korig 3500 Ft/fő.

A programokra előzetes jegyvásárlás szükséges. Jegyvásárlás: https://www.gyeregyorbe.hu, +36-30/294-9174.

5. Győri Vízicsillag

09. 14., vasárnap, 16.00

Aranypart

A Győri Vízicsillag – a városnéző vízitúra – a folyókhoz és a városhoz egyszerre kötődő vízi rendezvény, mely során a város folyóvizeiről feltárul Győr vízparti arca. Az eseményen való részvétel nevezéshez kötött, melynek díja 3500 Ft/fő, ami a biztonságos lebonyolítás mellett tartalmazza a teljesítést igazoló érmet, emléklapot.

Jegyek a gyorivizicsillag.hu oldalon vásárolhatók.

#Tudtok – Tanulj hatékonyan!

09. 17., szerda, 17.00

Kisfaludy Károly Könyvtár (Baross Gábor út 4.)

Hogyan tanulhatsz gyorsabban és eredményesebben? Mit tegyél, hogy könnyebben vészeld át a vizsgaidőszakot? Mire figyelj gólyaként az egyetemen? Hogyan szerezhetsz ösztöndíjat? Ezekre a kérdésekre ad választ Fónagy Kitti Márta TikTok- és YouTube-influenszer, aki 2025-ben a Pannónia Ösztöndíjprogram arca. Előadásában hasznos tippeket, trükköket és személyes tapasztalatokat oszt meg a tanulásról, egyetemi életről és az ösztöndíj-lehetőségekről.

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a könyvtár honlapján lehet.

1000 út, 1 élmény

09. 17., szerda, 18.00 Rómer-ház (Teleki László utca 21.)

Szerbia, Vajdaság. 1000 út, 1 élmény. Németh Gábor képes útiélmény-beszámolója. Jegyár: 1000 Ft. Jegyek elővételben válthatók: www.tixa.hu.

True Crime

09. 13., szombat, 19.00

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

Vajon mi késztet egy embert arra, hogy saját családtagjai életére törjön? Mik azok az elfojtott indulatok és pszichológiai folyamatok, amelyek egy ilyen végzetes tett mögött állnak? Szatmári Péter, a BŰNtények Podcast házigazdája és Róka László pszichoterapeuta egy este keretein belül feltárja a szülők elleni erőszak rejtélyes és sötét mélységeit.

Jegyár: 4900 Ft. Jegyek a fairmedia.funcode.hu oldalon kaphatók.

Keresd az ügyvédet!

09. 15., hétfő, 14.00

Kolozsváry tér

Ingyenes, személyes tárlatvezetés dr. Bóka Zsolttal – a Győri Ügyvédi Kamara 150 éves jubileumához és a győri jogászképzés 30 éves évfordulójához kapcsolódó különleges esemény. Találkozzunk a fotók között, hogy együtt fedezzük fel a jog, a média és a saját közösségünk történetének egyedi találkozását.

Gyülekezés: 13.55-kor a Kolozsváry téren.

A 43. Magyar Sajtófotó Kiállítás Győr központjában, a Kolozsváry (megyeháza előtti) téren nyílt meg, és 2025. szeptember 20-ig ingyenesen látogatható.

Szezonnyitó táncház

09. 12., péntek, 19.30

Rómer-ház

Németh Dénes és zenekara a Rómer-házban

Vendég a Kiscserókok Táncegyüttes Győrszentivánról.

19.30 Kapunyitás. 20.00–24.00 Mindenki táncháza Németh Dénes és zenekara közreműködésével. Tánctanítás: Fábián Szabolcs Csutkó. 20.30–21.00 Vendégségben. Bemutatkozik a Kiscserókok Táncegyüttes.

Betoppanó: felnőtt: 2000 Ft, diák: 1500 Ft, gyermek: 500 Ft.

Ünnepi hangverseny

09. 13., szombat, 19.00

Nagyboldogasszony-székesegyház

A Szent Korona Kórus ünnepi hangversenye Szent László tiszteletére, a lovagkirály halálának 930. évfordulója alkalmából.

Közreműködik: Híves Mária, Oczot Renáta, Kiss Zsolt. Vezényel: Molnár Ottó és Pászti Károly.

A belépés díjtalan.

Pannonhalma

Pannon Esték

09. 12., péntek, 17.30

Porta étterem

Bihari Ádám, az időtálló stílus hírvivője és a klasszikus öltözködés megszállottja stílusszakértőként elkötelezett abban, hogy megváltoztassa a magyar utcaképet. Ehhez különböző eszközöket kínál a stílusosan öltözködő férfiak számára, melyek közül mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.

Jegyár: 4500 Ft. Jegyek a tixa.hu oldalon kaphatók.

Tóthegyi garázsvásár

09. 13., szombat, 9.00-16.00

Tóthegy

Kincsvadászatra hívnak, várnak minden érdeklődőt az I. Tóthegyi Garázsvásárra, ahol több, mint 15 tóthegyi család portáján lehet válogatni jó állapotban lévő használt kincsekből. Portánként változó termékkínálattal, a teljesség igénye nélkül: baba- és gyerekholmik, kiegészítők, női- és férfi ruhák, könyvek, bútorok, kitesurf ernyő, biciklik, antikvitások várják, hogy jelképes összegért új tulajdonosukhoz kerülhessenek.

Válassz helyit, ezzel a fenntarthatóságért is sokat teszel.

Amennyiben messzebbről érkezik, Tóthegy mellett fantasztikus program egy séta az arborétumban, a Pannonhalmi Apátság, kilátó, lombkoronasétány, remek éttermek és cukrászdák, így akár egész napos kirándulásnak is tökéletes.

Dunakiliti

Acca és Zokni családi nap

09. 13., szombat, 9.00–13.00

Dunakiliti, Gyümölcsös utca 65/F

Szeretettel várunk mindenkit egy kézművesvásárral egybekötött Acca és Zokni családi napra.

Programok: Acca és Zokni-kalandjáték, csillámtetoválás, agyagozás, makramé-, virágkoszorú- és karkötőkészítés, kékfestés, magposta a Szigetközből, légvár. Bábjáték (Irány Csörögefölde!)… és még sok más meglepetés.

A program ingyenes.

Mosonmagyaróvár

Óvári Sajt, Bor és Pezsgő Fesztivál

09. 12–13., péntek-szombat

Magyaróvári vár és környéke

Mosonmagyaróvár évszázadok óta híres sajtjairól, melyek nem csak országos hírnevet szereztek a városnak, külföldön is elismerték kiválóságukat. Kétnapos, fesztivál jellegű rendezvénnyel várjuk a látogatókat, amelynek középpontjában Mosonmagyaróvár egyik legnagyobb büszkesége, az óvári sajt és a sajtkészítés művészete áll.

09. 12., péntek

Pezsgőudvar (várudvar)

21.00–22.30 Gájer Bálint – Voice & Piano koncert

Borkert (várárok)

19.00–20.30 Budapest Bár – Behumi Dóri és Keleti András koncertje

21.30–24.00 A Hoppáré zenekar koncertje

09. 13., szombat

Pezsgőudvar (várudvar)

17.30–18.30 Violin y Tango-koncert

19.00–20.10 Orbán Bori és Pánczél Kristóf akusztikus duó koncertje

20.30–22.00 Merry Go Round-koncert

Gesztenyesor

10.00–20.00 Sajtok utcája

10.00–11.00 A Mofém Fúvószenekar koncertje – a B épület előtt

Borkert (várárok)

11.00–12.00 Belvárosi Betyárok-koncert

13.00–14.30 A Kühne Koncert Fúvószenekar koncertje

15.30–16.30 A Jambalaya zenekar koncertje

17.30–19.00 Akusztik Stand Up-koncert

20.00–21.30 A Broadway Stars Company szólistái és a Swing á la Django koncertje – Evergreen Melodies

22.30–24.00 Esti Egyenleg-koncert

Fotótárlat

09. 13., szombat, 17.30

Fehér Ló Közösségi Ház

„Hűséggel és TettreKÉSZEN” – a KÉSZ fotókiállításának megnyitója. A kiállításra kerülő anyag a KÉSZ 35 éves jubileumára hirdetett fotópályázatra érkezett, valamint a KÉSZ központi archívumából válogatva állították össze.

A tárlatot megnyitja dr. Kovács Attila, a KÉSZ mosonmagyaróvári csoportjának elnöke.

A program ingyenes.

Papagájkiállítás

09. 13., szombat, 15.00–18.00

Flesch-központ

A kiállításon többek közt láthatók: hullámos papagájok, nimfák, barraband, asszonylóri, Pennant-papagáj… néhány nagyon ritka, különleges, érdekes, színpompás papagáj, mint a zöldszárnyú ara, a rozella, a rózsás kakadu, a nemes kék-sárga ara, a jákó, a malukui kakadu – közel 30–35 faj csodálható meg.

Belépőjegy a helyszínen váltható.

Bütykölő szakkör

09. 12., péntek, 17.00

Fehér Ló Közösségi Ház

Hűtőmágnesek készítése, valamint kreatív gipszfestés.

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezetőnél.

Jánossomorja

Városnapok

09. 16–20., kedd–szombat

Több helyszínen

09. 16., kedd

18.00, városi könyvtár

A Jánossomorjai füzetek bemutatója.

09. 18., csütörtök

14.00, városi könyvtár

Helytörténeti vetélkedő általános iskolásoknak.

09. 19., péntek

15.00, sportpálya

Fut a város.

09. 20., szombat

9.00, Millenium park

Gurul a János. Kerékpáros-reggeli és kerékpártúra.

14.00, Uszoda köz

WHB Liga-döntő. Erős emberek versenye.

16.00, városközpont

Városnapi buli és koncertek.

16.00 Tompeti és barátai-gyerekkoncert

17.00 World Jumping Harasztos Mártával. Barby Zumba-bemutatók.

17.00 Szeniorörömtánc-bemutató.

17.45 A Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület Napsugár Énekkara.

19.00 Szandi-koncert.

20.00 Animal Cannibals.

21.30 Lmen Prala.

0.00 DJ Yamina.

Kiállítások a Glázer-Kozma Galériában:

09.18., csütörtök, 18.00

Kocsis Angéla retextil-kiállítása.

09. 20., szombat, 15.00

Varga Benedek grafikusművész kiállítása.

Ikrény

X. Iniciai Krumplifesztivál

09. 13., szombat

Sárga Ló Vendéglő

8.00 Főzőverseny és a csapatok vetélkedője

10.00-től Óriás csúszdás légvár, pónilovaglás, lovasfogat, traktoros kirándulás, arcfestészet, lufis bohóc, Börcsi Önkéntes Tűzoltóság, Készenléti Rendőrség, air soft lövészet, hordóvonatozás.

Délutáni programok: Fonyó Liliana énekműsora. Szalai Ádám börcsi harmónikás előadása. Gutlébet Jázmin énekes műsora. Brand Nyúl és Iriny Hónaljmirigy élőkoncert.

 

 

