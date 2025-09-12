20 perce
Jobbnál jobb programok várnak rád a Kisalföldön!
Eláruljuk, milyen lehengerlő programok várnak rád térségünk következő időszakában.
Forrás: Kisalföld archív
Győr
XXIII. Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó
09. 13., szombat, 9.00–15.00
Széchenyi tér
9.30 Megnyitó 10.00 Garabonciás együttes 11.00 Ének a konyhából – Szarka Gyula és zenekara 12.00 A Grácia Tánciskola műsora 12.40 Ottófi Dávid zenés műsora 13.20 Tatai Zoltán – Daloló Pék 13.50 Eredményhirdetés 14.15 Gats Éva és Hoffmann Richárd műsora
Egyéb programok: Lego-játszóház, arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, kézműves-foglalkozás (Kisalföldi Népművészek Egyesülete), Európa-totó a Europe Direct standján, szakmai előadás a SZE kutatómérnökeinek előadásában – ingyenes. A „125 éves a győri városháza” jeligére készült díszmunkák megtekinthetők az Apátúrház dísztermében a rendezvény alatt.
Győr, a folyók városa – hajós városnézés
09. 12., péntek, 16.00
09. 13., szombat, 16.00
Szeressétek meg velünk ti is Győrt, szeretettel várunk exkluzív hajóink, a Kék Tündér vagy az Angyal fedélzetén!
Jegyár: 5500 Ft/fő, 3–10 éves korig 3500 Ft/fő.
Előzetes jegyvásárlás szükséges.
Naplementetúra, hajós városnézés
09. 13., szombat, 17.30
Kapcsolódjatok ki a folyók városában, a szeptemberi napnyugta különleges látványával a Kék Tündér vagy az Angyal hajó fedélzetén egy különleges hajós városnézéssel.
A program részvételi díja: 6500 Ft/fő, 3–10 éves korig 3500 Ft/fő.
A programokra előzetes jegyvásárlás szükséges. Jegyvásárlás: https://www.gyeregyorbe.hu, +36-30/294-9174.
5. Győri Vízicsillag
09. 14., vasárnap, 16.00
Aranypart
A Győri Vízicsillag – a városnéző vízitúra – a folyókhoz és a városhoz egyszerre kötődő vízi rendezvény, mely során a város folyóvizeiről feltárul Győr vízparti arca. Az eseményen való részvétel nevezéshez kötött, melynek díja 3500 Ft/fő, ami a biztonságos lebonyolítás mellett tartalmazza a teljesítést igazoló érmet, emléklapot.
Jegyek a gyorivizicsillag.hu oldalon vásárolhatók.
#Tudtok – Tanulj hatékonyan!
09. 17., szerda, 17.00
Kisfaludy Károly Könyvtár (Baross Gábor út 4.)
Hogyan tanulhatsz gyorsabban és eredményesebben? Mit tegyél, hogy könnyebben vészeld át a vizsgaidőszakot? Mire figyelj gólyaként az egyetemen? Hogyan szerezhetsz ösztöndíjat? Ezekre a kérdésekre ad választ Fónagy Kitti Márta TikTok- és YouTube-influenszer, aki 2025-ben a Pannónia Ösztöndíjprogram arca. Előadásában hasznos tippeket, trükköket és személyes tapasztalatokat oszt meg a tanulásról, egyetemi életről és az ösztöndíj-lehetőségekről.
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a könyvtár honlapján lehet.
1000 út, 1 élmény
09. 17., szerda, 18.00 Rómer-ház (Teleki László utca 21.)
Szerbia, Vajdaság. 1000 út, 1 élmény. Németh Gábor képes útiélmény-beszámolója. Jegyár: 1000 Ft. Jegyek elővételben válthatók: www.tixa.hu.
True Crime
09. 13., szombat, 19.00
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
Vajon mi késztet egy embert arra, hogy saját családtagjai életére törjön? Mik azok az elfojtott indulatok és pszichológiai folyamatok, amelyek egy ilyen végzetes tett mögött állnak? Szatmári Péter, a BŰNtények Podcast házigazdája és Róka László pszichoterapeuta egy este keretein belül feltárja a szülők elleni erőszak rejtélyes és sötét mélységeit.
Jegyár: 4900 Ft. Jegyek a fairmedia.funcode.hu oldalon kaphatók.
Keresd az ügyvédet!
09. 15., hétfő, 14.00
Kolozsváry tér
Ingyenes, személyes tárlatvezetés dr. Bóka Zsolttal – a Győri Ügyvédi Kamara 150 éves jubileumához és a győri jogászképzés 30 éves évfordulójához kapcsolódó különleges esemény. Találkozzunk a fotók között, hogy együtt fedezzük fel a jog, a média és a saját közösségünk történetének egyedi találkozását.
Gyülekezés: 13.55-kor a Kolozsváry téren.
A 43. Magyar Sajtófotó Kiállítás Győr központjában, a Kolozsváry (megyeháza előtti) téren nyílt meg, és 2025. szeptember 20-ig ingyenesen látogatható.
Szezonnyitó táncház
09. 12., péntek, 19.30
Rómer-ház
Németh Dénes és zenekara a Rómer-házban
Vendég a Kiscserókok Táncegyüttes Győrszentivánról.
19.30 Kapunyitás. 20.00–24.00 Mindenki táncháza Németh Dénes és zenekara közreműködésével. Tánctanítás: Fábián Szabolcs Csutkó. 20.30–21.00 Vendégségben. Bemutatkozik a Kiscserókok Táncegyüttes.
Betoppanó: felnőtt: 2000 Ft, diák: 1500 Ft, gyermek: 500 Ft.
Ünnepi hangverseny
09. 13., szombat, 19.00
Nagyboldogasszony-székesegyház
A Szent Korona Kórus ünnepi hangversenye Szent László tiszteletére, a lovagkirály halálának 930. évfordulója alkalmából.
Közreműködik: Híves Mária, Oczot Renáta, Kiss Zsolt. Vezényel: Molnár Ottó és Pászti Károly.
A belépés díjtalan.
Pannonhalma
Pannon Esték
09. 12., péntek, 17.30
Porta étterem
Bihari Ádám, az időtálló stílus hírvivője és a klasszikus öltözködés megszállottja stílusszakértőként elkötelezett abban, hogy megváltoztassa a magyar utcaképet. Ehhez különböző eszközöket kínál a stílusosan öltözködő férfiak számára, melyek közül mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.
Jegyár: 4500 Ft. Jegyek a tixa.hu oldalon kaphatók.
Tóthegyi garázsvásár
09. 13., szombat, 9.00-16.00
Tóthegy
Kincsvadászatra hívnak, várnak minden érdeklődőt az I. Tóthegyi Garázsvásárra, ahol több, mint 15 tóthegyi család portáján lehet válogatni jó állapotban lévő használt kincsekből. Portánként változó termékkínálattal, a teljesség igénye nélkül: baba- és gyerekholmik, kiegészítők, női- és férfi ruhák, könyvek, bútorok, kitesurf ernyő, biciklik, antikvitások várják, hogy jelképes összegért új tulajdonosukhoz kerülhessenek.
Válassz helyit, ezzel a fenntarthatóságért is sokat teszel.
Amennyiben messzebbről érkezik, Tóthegy mellett fantasztikus program egy séta az arborétumban, a Pannonhalmi Apátság, kilátó, lombkoronasétány, remek éttermek és cukrászdák, így akár egész napos kirándulásnak is tökéletes.
Dunakiliti
Acca és Zokni családi nap
09. 13., szombat, 9.00–13.00
Dunakiliti, Gyümölcsös utca 65/F
Szeretettel várunk mindenkit egy kézművesvásárral egybekötött Acca és Zokni családi napra.
Programok: Acca és Zokni-kalandjáték, csillámtetoválás, agyagozás, makramé-, virágkoszorú- és karkötőkészítés, kékfestés, magposta a Szigetközből, légvár. Bábjáték (Irány Csörögefölde!)… és még sok más meglepetés.
A program ingyenes.
Mosonmagyaróvár
Óvári Sajt, Bor és Pezsgő Fesztivál
09. 12–13., péntek-szombat
Magyaróvári vár és környéke
Mosonmagyaróvár évszázadok óta híres sajtjairól, melyek nem csak országos hírnevet szereztek a városnak, külföldön is elismerték kiválóságukat. Kétnapos, fesztivál jellegű rendezvénnyel várjuk a látogatókat, amelynek középpontjában Mosonmagyaróvár egyik legnagyobb büszkesége, az óvári sajt és a sajtkészítés művészete áll.
09. 12., péntek
Pezsgőudvar (várudvar)
21.00–22.30 Gájer Bálint – Voice & Piano koncert
Borkert (várárok)
19.00–20.30 Budapest Bár – Behumi Dóri és Keleti András koncertje
21.30–24.00 A Hoppáré zenekar koncertje
09. 13., szombat
Pezsgőudvar (várudvar)
17.30–18.30 Violin y Tango-koncert
19.00–20.10 Orbán Bori és Pánczél Kristóf akusztikus duó koncertje
20.30–22.00 Merry Go Round-koncert
Gesztenyesor
10.00–20.00 Sajtok utcája
10.00–11.00 A Mofém Fúvószenekar koncertje – a B épület előtt
Borkert (várárok)
11.00–12.00 Belvárosi Betyárok-koncert
13.00–14.30 A Kühne Koncert Fúvószenekar koncertje
15.30–16.30 A Jambalaya zenekar koncertje
17.30–19.00 Akusztik Stand Up-koncert
20.00–21.30 A Broadway Stars Company szólistái és a Swing á la Django koncertje – Evergreen Melodies
22.30–24.00 Esti Egyenleg-koncert
Fotótárlat
09. 13., szombat, 17.30
Fehér Ló Közösségi Ház
„Hűséggel és TettreKÉSZEN” – a KÉSZ fotókiállításának megnyitója. A kiállításra kerülő anyag a KÉSZ 35 éves jubileumára hirdetett fotópályázatra érkezett, valamint a KÉSZ központi archívumából válogatva állították össze.
A tárlatot megnyitja dr. Kovács Attila, a KÉSZ mosonmagyaróvári csoportjának elnöke.
A program ingyenes.
Papagájkiállítás
09. 13., szombat, 15.00–18.00
Flesch-központ
A kiállításon többek közt láthatók: hullámos papagájok, nimfák, barraband, asszonylóri, Pennant-papagáj… néhány nagyon ritka, különleges, érdekes, színpompás papagáj, mint a zöldszárnyú ara, a rozella, a rózsás kakadu, a nemes kék-sárga ara, a jákó, a malukui kakadu – közel 30–35 faj csodálható meg.
Belépőjegy a helyszínen váltható.
Bütykölő szakkör
09. 12., péntek, 17.00
Fehér Ló Közösségi Ház
Hűtőmágnesek készítése, valamint kreatív gipszfestés.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezetőnél.
Jánossomorja
Városnapok
09. 16–20., kedd–szombat
Több helyszínen
09. 16., kedd
18.00, városi könyvtár
A Jánossomorjai füzetek bemutatója.
09. 18., csütörtök
14.00, városi könyvtár
Helytörténeti vetélkedő általános iskolásoknak.
09. 19., péntek
15.00, sportpálya
Fut a város.
09. 20., szombat
9.00, Millenium park
Gurul a János. Kerékpáros-reggeli és kerékpártúra.
14.00, Uszoda köz
WHB Liga-döntő. Erős emberek versenye.
16.00, városközpont
Városnapi buli és koncertek.
16.00 Tompeti és barátai-gyerekkoncert
17.00 World Jumping Harasztos Mártával. Barby Zumba-bemutatók.
17.00 Szeniorörömtánc-bemutató.
17.45 A Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület Napsugár Énekkara.
19.00 Szandi-koncert.
20.00 Animal Cannibals.
21.30 Lmen Prala.
0.00 DJ Yamina.
Kiállítások a Glázer-Kozma Galériában:
09.18., csütörtök, 18.00
Kocsis Angéla retextil-kiállítása.
09. 20., szombat, 15.00
Varga Benedek grafikusművész kiállítása.
Ikrény
X. Iniciai Krumplifesztivál
09. 13., szombat
Sárga Ló Vendéglő
8.00 Főzőverseny és a csapatok vetélkedője
10.00-től Óriás csúszdás légvár, pónilovaglás, lovasfogat, traktoros kirándulás, arcfestészet, lufis bohóc, Börcsi Önkéntes Tűzoltóság, Készenléti Rendőrség, air soft lövészet, hordóvonatozás.
Délutáni programok: Fonyó Liliana énekműsora. Szalai Ádám börcsi harmónikás előadása. Gutlébet Jázmin énekes műsora. Brand Nyúl és Iriny Hónaljmirigy élőkoncert.