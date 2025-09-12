Jobbnál jobb programok várnak rád a Kisalföldön!

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a könyvtár honlapján lehet.

1000 út, 1 élmény

09. 17., szerda, 18.00 Rómer-ház (Teleki László utca 21.)

Szerbia, Vajdaság. 1000 út, 1 élmény. Németh Gábor képes útiélmény-beszámolója. Jegyár: 1000 Ft. Jegyek elővételben válthatók: www.tixa.hu.

True Crime

09. 13., szombat, 19.00

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

Vajon mi késztet egy embert arra, hogy saját családtagjai életére törjön? Mik azok az elfojtott indulatok és pszichológiai folyamatok, amelyek egy ilyen végzetes tett mögött állnak? Szatmári Péter, a BŰNtények Podcast házigazdája és Róka László pszichoterapeuta egy este keretein belül feltárja a szülők elleni erőszak rejtélyes és sötét mélységeit.

Jegyár: 4900 Ft. Jegyek a fairmedia.funcode.hu oldalon kaphatók.

Keresd az ügyvédet!

09. 15., hétfő, 14.00

Kolozsváry tér

Ingyenes, személyes tárlatvezetés dr. Bóka Zsolttal – a Győri Ügyvédi Kamara 150 éves jubileumához és a győri jogászképzés 30 éves évfordulójához kapcsolódó különleges esemény. Találkozzunk a fotók között, hogy együtt fedezzük fel a jog, a média és a saját közösségünk történetének egyedi találkozását.

Gyülekezés: 13.55-kor a Kolozsváry téren.

A 43. Magyar Sajtófotó Kiállítás Győr központjában, a Kolozsváry (megyeháza előtti) téren nyílt meg, és 2025. szeptember 20-ig ingyenesen látogatható.

Szezonnyitó táncház

09. 12., péntek, 19.30

Rómer-ház

Németh Dénes és zenekara a Rómer-házban

Vendég a Kiscserókok Táncegyüttes Győrszentivánról.

19.30 Kapunyitás. 20.00–24.00 Mindenki táncháza Németh Dénes és zenekara közreműködésével. Tánctanítás: Fábián Szabolcs Csutkó. 20.30–21.00 Vendégségben. Bemutatkozik a Kiscserókok Táncegyüttes.