Útjavítás

1 órája

Javítják a kerékpárút hibáit

Címkék#kerékpárút#útburkolat#hiba

Kisalföld.hu

A STRABAG Általános Építő Kft. tájékoztatása szerint tervezetten, az időjárás függvényében szeptember 24-én  megkezdik a Gönyű és Győr között futó kerékpárút, Gönyű falu tábla és Gönyű-kikötő közötti szakaszán található burkolat hibák javítását és padkanyesést. A munkálatokat a padkanyeséssel kezdik.

Útburkolat javítása kezdődik. 

A burkolat javítása során a meglévő burkolat és burkolat alap elbontása kerül, a burkolat alá nőtt gyökereket eltávolítják, gyökérterelőt helyeznek el, majd a kerékpárút szerkezetét újraépítik. A munkálatok előreláthatólag 2 hetet vesznek igénybe. Az érintett szakaszokon, különösen a javítások helyén a kerékpárút kerékpárral csak tolva használható.



 

 

