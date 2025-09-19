szeptember 19., péntek

Egyre több a beteg

18 perce

Alig vette kezdetét a tanév, máris sok a hiányzó, nyakunkon a járvány

Sok a beteg gyerek, és dr. Schmidt Péter győri gyermek-háziorvos azt tapasztalja, egy beteg gyerek 8-10 osztálytársát is megfertőzheti. A járvány elején vagyunk.

Gyurina Zsolt
Alig vette kezdetét a tanév, máris sok a hiányzó, nyakunkon a járvány

Fotó: Csapó Balázs

A tanévkezdés után alig telt el néhány nap, máris itt az első járvány. Alig egy hetet jártak iskolába a gyermekek, máris sokan hiányoznak felső légúti hurutos megbetegedéssel. De a megkérdezett háziorvos azt is elárulta lapunknak, mikor számíthatunk a következő időszakra, amikor betegség miatt otthon kell maradni a gyermekkel.

Járvány elején vagyunk, sok a beteg gyerek. Dr. Schmidt Péter győri gyermek-háziorvos azt tapasztalja, egy beteg gyerek 8-10 osztálytársát is megfertőzheti
Járvány elején vagyunk, sok a beteg gyerek. Dr. Schmidt Péter győri gyermek-háziorvos azt tapasztalja, egy beteg gyerek 8-10 osztálytársát is megfertőzheti.

Járvány elején vagyunk, sok a beteg gyerek

- Az elmúlt öt-hat napban jelentősen megnőtt a felső légúti hurutos megbetegedéssel hozzánk fordulók száma, illetve egyre több gyerek hiányzik az iskolából. Az esetek többségében a kór nem igényel antibiotikumos kezelést, elég a lázcsillapítás és a pihenés a gyermeknek négy-öt nap. Érdekes, hogy az óvodások körében nem emelkedett meg nagyon jelentősen a betegek száma, náluk inkább október elején várható majd egy hullám. Szerencsére egyelőre fertőző lánc nincs. Nagy a szülők felelőssége, ugyanis elég, ha egyetlen gyermek betegen megy iskolába, megfertőzheti a társait, és másnap már nyolcan-tízen hiányoznak. Így aztán azt javaslom, ha a szülő azt látja, gyermeke nincs jól, inkább maradjon otthon, amíg meg nem gyógyul. A gyermekek egy kisebb százaléka pedig hányás-hasmenés miatt hiányzik az iskolából. Az ok egyértelmű, újra közösségbe kerültek a diákok. A következő nagyobb megbetegedési hullám a tapasztalatok szerint majd október végén, az őszi szünet után következik, amikor egy hét iskola után újra közösségbe mennek a gyermekek, egy helyre hordva a vírusokat - mondta el dr. Schmidt Péter győri gyermekorvos lapunknak.

Influenza nem, covid igen

Dr. Balázs Mihály, Győr-Moson-Sopron vármegye kollegiá­lis vezető háziorvosa Bágyogszováton kétezer fős vegyes praxisban rendel

- Egyre több a felsőlégúti hurutus megbetegedéssel hozzánk forduló - felelte kérdésünkre. - Ezek jó része vírusos, egy kisebb része bakteriális, felülfertőződéssel. Influenza járványról még nem beszélhetünk, inkább a nyári szünet után a gyerekek közösségbe kerülése okozza a hurutus megbetegedéseket. Felnőttek, gyermekek egyaránt vannak a betegek között. Egyre több viszont a covidos, ők viszonylag könnyen gyógyulnak és a tüneteiket alig lehet megkülönbözteti más betegségektől. Éppen ezért azt kérjük attól, aki gyanús, hogy készítsen/készíttessen covid tesztet, amit a patikákban is meg lehet venni. Van olyan tesztünk, amely három vírusra is szűr, ezen az influenza még nem szokott megjelenni - felelte.

Előttünk a java

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ most már évek óta szeptember végén, október elején, a 40. héten kezdi el működtetni légúti figyelőszolgálatát. A klinikai adatgyűjtést az akut légúti fertőzésekre, megbetegedésekre aztán egészen a jó idő beköszöntőéig, május közepéig folytatja. Ennek fényében a járvány java még előttünk áll. Egy éve szeptember utolsó napjaiban 228 ezren fordultak orvoshoz az országban akut légúti fertőzés tüneteivel, 18 600 fő influenzaszerű megbetegedéssel. A betegek hatvan százalék volt gyermek vagy fiatal felnőtt, tehát túlnyomó többségük. 

 

