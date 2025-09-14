szeptember 14., vasárnap

Jánossomorjai Füzetek: fejezetek a kisváros történetéből

Címkék#kisváros#Jánossomorja#történet

Jánossomorjai Füzetek: fejezetek a kisváros történetéből

Szeptember 16-án 18 órakor a Jánossomorjai Városi Könyvtárban Lőrincz György polgármester és Veres Dávid szerkesztő mutatja be a Jánossomorjai Füzetek idei számát. A most megjelenő helytörténeti kiadvány a Jánossomorját alkotó három egykori falu múltjából mutat be néhány, eddig publikálatlan fejezetet. Olvashatunk a mosonszentpéteri óvoda és iskola történetéről, az idén hatvan esztendős fúvós egyesületről, Pusztasomorja mindennapi életéről az 1900-as évek elején, de a település szomorúbb eseményeit is felelevenítik. Szerepel a kiadványban egy-egy írás a második világháború Don-kanyar mentén elesett helyi katonáiról, illetve a háborút követő lakosságcseréről, a ki és betelepítésről is.

 

