Évforduló

1 órája

II. János Pál pápa 29 éve járt Győrben és Pannonhalmán - fotók, kvíz

Címkék#Pannonhalmán#Szentatya#Püspökvár#pápa

Éppen huszonkilenc éve járt Pannonhalmán és Győrött II. János Pál pápa. Őszentsége Pannonhalmán a bencés közösséggel találkozott, majd 150 ezer ember előtt mutatott be szentmisét a győri Ipari Parkban. A pápalátogatás legfontosabb pillanatait idézzük fel.

Mint ahogyan a rangos eseményről a Kisalföld is beszámolt: fanfárok hangja adta hírül 1996 szeptember 6-án, hogy a pannonhalmi Szent Márton monostor alapításának ezredik évében, a magyar honfoglalás millecentenáriumán Őszentsége II. János Pál ismét Magyarország földjére lépett. II. János Pál pápa különgépe a Ferihegyi légikikötőben landolt, aki ezt követően Pannonhalmára érkezett, ahol a diákság, Várszegi Asztrik főapát és a Magyar Bencés Kongregáció tagjai várták. A Szentatya a bencés szerzetesekkel költötte el ebédjét, majd Göncz Árpáddal, a Magyar Köztársaság elnökével és feleségével találkozott. 

II. János Pál pápa Győr látogatás
 II. János Pál pápa Győrben: a Móricz Zsigmond rakpartra három hullámban érkeztek meg a helikopterek, és egészen a végsőkig nem lehetett tudni, hogy közülük melyik szállítja a pápát. 
Forrás: Régi Győr

 II. János Pál pápa: mise 150 ezer hívő előtt

A pannonhalmi apátságban eltöltött éjszaka után a Szentatya  150.000 hívő előtt tartott szentmisét szeptember 7-én a Győri Ipari Parkban felállított ideiglenes oltár előtt, amit Cziráki Lajos Munkácsy-díjas győri festőművész „Jó Pásztor” című oltárképe díszített. Róma püspökét Pápai Lajos akkori győri megyés püspök köszöntötte második magyarországi útja győri helyszínén, és tolmácsolta a hazai nemzetiségek, az összes határon túlról érkezett püspökök, papok, zarándokok tiszteletteljes köszöntését. A szentmise után a pápamobil a győri Püspökvárba vitte a Szentatyát, aki ott találkozott helyi egyházi vezetőkkel, a Magyar Püspöki Kar tagjaival, Magyarország miniszterelnökével és feleségével. 

Ima Apor Vilmos szarkofágjánál

Ezt követően Szent Péter utóda gyalog ment át a székesegyházba, amit basilica minor rangra emelt, hogy találkozzon a Győri Egyházmegye képviselőivel. A katedrálisban a Szentatya a főhajón áthaladva a templom északi oldalhajójának kegyoltárához, a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképéhez vonult, ahol csendben imádkozott. A székesegyházi találkozás és a kétnapos magyarországi látogatása záróakkordjaként a Szentatya az egybegyűltekkel együtt latinul elimádkozta a „Miatyánkat”, majd áldást osztva végigvonult a főhajón. Imádkozott Apor Vilmos mártírhalált halt győri püspök sírjánál, megtekintette a katedrálisban a Szent László király koponyaereklyéjét őrző hermát, és a jelenlévők elköszönő tapsa közepette elhagyta a székesegyházat. A szakadó esőben gépkocsival jutott el a Dunakapu térre. Ott már várta a helikopter, mellyel a Szentatya Ferihegyre utazott, ahol az ünnepélyes tiszteletadás után különgéppel tért vissza Rómába.

A katedrálisban a Szentatya a főhajón áthaladva a templom északi oldalhajójának kegyoltárához, a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképéhez vonult, ahol csendben imádkozott. Forrás: kisalfold.hu

Teret neveztek el róla Győrben

A később boldoggá, majd szentté avatott II. János Pál pápáról 2007-ben nevezték el a Győri Nemzeti Színház előtti teret. II. János Pált 1978. október 16-án választották pápává. A 264. volt az egyházfők sorában, 455 év óta az első nem olasz származású, és az összes addigi pápa között a legelső, aki szláv, nevesen a lengyel nép fia. Több mint 100 utazást tett külföldre, nagyobb utat járt be, mint az összes addigi pápa. 1338 embert avatott boldoggá és 482-t szentté. 2005 április 2-án adta vissza lelkét teremtőjének.

Emlékszik II. János Pál pápa felejthetetlen győri látogatására? Töltse ki kvízünk!

1.
Mikor járt Győrben II. János Pál pápa?
2.
Megyénkben Győrön kívül hol járt még a Szentatya?
3.
Hol pontifikálta Győrben szabadtéri szentmiséjét II. János Pál?
4.
Hány hívő vett részt ezen a pápai szentmisén?
5.
Kinek a győri sírjánál tett látogatást és imádkozott a Szentatya?
6.
Ki kezdeményezte a pápa meghívását Magyarországra?
7.
Ki volt a győri megyéspüspök a pápalátogatás idején?
8.
A Szentatya kétnapos látogatása során hányszor mondott beszédet magyarul?

 

