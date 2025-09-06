II. János Pál pápa 29 éve járt Győrben és Pannonhalmán - fotók, kvíz

Mint ahogyan a rangos eseményről a Kisalföld is beszámolt: fanfárok hangja adta hírül 1996 szeptember 6-án, hogy a pannonhalmi Szent Márton monostor alapításának ezredik évében, a magyar honfoglalás millecentenáriumán Őszentsége II. János Pál ismét Magyarország földjére lépett. II. János Pál pápa különgépe a Ferihegyi légikikötőben landolt, aki ezt követően Pannonhalmára érkezett, ahol a diákság, Várszegi Asztrik főapát és a Magyar Bencés Kongregáció tagjai várták. A Szentatya a bencés szerzetesekkel költötte el ebédjét, majd Göncz Árpáddal, a Magyar Köztársaság elnökével és feleségével találkozott.

II. János Pál pápa Győrben: a Móricz Zsigmond rakpartra három hullámban érkeztek meg a helikopterek, és egészen a végsőkig nem lehetett tudni, hogy közülük melyik szállítja a pápát.

Forrás: Régi Győr

II. János Pál pápa: mise 150 ezer hívő előtt

A pannonhalmi apátságban eltöltött éjszaka után a Szentatya 150.000 hívő előtt tartott szentmisét szeptember 7-én a Győri Ipari Parkban felállított ideiglenes oltár előtt, amit Cziráki Lajos Munkácsy-díjas győri festőművész „Jó Pásztor” című oltárképe díszített. Róma püspökét Pápai Lajos akkori győri megyés püspök köszöntötte második magyarországi útja győri helyszínén, és tolmácsolta a hazai nemzetiségek, az összes határon túlról érkezett püspökök, papok, zarándokok tiszteletteljes köszöntését. A szentmise után a pápamobil a győri Püspökvárba vitte a Szentatyát, aki ott találkozott helyi egyházi vezetőkkel, a Magyar Püspöki Kar tagjaival, Magyarország miniszterelnökével és feleségével.

Ima Apor Vilmos szarkofágjánál

Ezt követően Szent Péter utóda gyalog ment át a székesegyházba, amit basilica minor rangra emelt, hogy találkozzon a Győri Egyházmegye képviselőivel. A katedrálisban a Szentatya a főhajón áthaladva a templom északi oldalhajójának kegyoltárához, a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképéhez vonult, ahol csendben imádkozott. A székesegyházi találkozás és a kétnapos magyarországi látogatása záróakkordjaként a Szentatya az egybegyűltekkel együtt latinul elimádkozta a „Miatyánkat”, majd áldást osztva végigvonult a főhajón. Imádkozott Apor Vilmos mártírhalált halt győri püspök sírjánál, megtekintette a katedrálisban a Szent László király koponyaereklyéjét őrző hermát, és a jelenlévők elköszönő tapsa közepette elhagyta a székesegyházat. A szakadó esőben gépkocsival jutott el a Dunakapu térre. Ott már várta a helikopter, mellyel a Szentatya Ferihegyre utazott, ahol az ünnepélyes tiszteletadás után különgéppel tért vissza Rómába.