1 órája
Ivartalanítás Lébényben
A felelős álattartás elősegítése címmel a Magyar Falu Programban lezajlott a beszerzési eljárás. Megtörtént az összegzés, a kiválasztási folyamatatot a Boros Állatorvosi Kft. (Abda, Honvéd u. 1.) nyerte el. Így a lébényi önkormányzat ezzel a vállalkozással köt majd megbízási szerződést, tehát ők fogják elvégezni az ivartalanítási és egyéb feladatokat. Ennek az időpontjáról, a későbbiekben tájékoztatják a lakosságot. Fontos, hogy szeptember 12-ig lehet az igénylőlapokat leadni.
