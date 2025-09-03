szeptember 3., szerda

Állatok

1 órája

Ivartalanítás Lébényben

A felelős álattartás elősegítése címmel a Magyar Falu Programban lezajlott a beszerzési eljárás. Megtörtént az összegzés,  a kiválasztási folyamatatot a Boros  Állatorvosi Kft. (Abda, Honvéd u. 1.) nyerte el. Így a lébényi önkormányzat ezzel a vállalkozással köt majd  megbízási szerződést, tehát ők fogják elvégezni az ivartalanítási és egyéb feladatokat. Ennek az időpontjáról, a későbbiekben tájékoztatják a lakosságot. Fontos, hogy szeptember 12-ig lehet az igénylőlapokat leadni.

 

