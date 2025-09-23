Itt keresd a portékákat: változik a győri piac helyszíne szombaton

Szeptember 24-én, szerdán még a megszokott helyszínen, a Dunakapu téren várják a vásárlókat az őstermelők és a kereskedők. A Dunakapu tér helyett a Tarcsay Vilmos utca 1-3. szám alatti parkoló (a piac korábbi területe) ad otthont a piacnak szeptember 27-én szombaton –írja a közösségi oldalán a Győr-Szol.

Mint írják: a kereskedők és őstermelők az ideiglenes helyszínen is a megszokott választékkal várják a vásárlókat reggel 6 órától 13 óráig.

Azt is hozzátették: hogy a szombati piac ideje alatt szünetel a parkolási lehetőség a Tarcsay parkoló egész területén. A szolgáltató mindenkit arra kér, hogy gépjárművével szeptember 26-án, pénteken 20 óráig hagyja el a parkolót.

