Fontos vásárlói információk

4 órája

Itt keresd a portékákat: változik a győri piac helyszíne szombaton

Címkék#Dunakapu tér#Tarcsay Vilmos utca#vásárlás#helyszínváltozás#piac

Rendezvény miatt változik a Dunakapu téri piac helyszíne szeptember 27-én, szombaton –írja facebook oldalán a Győr-Szol.

Kisalföld.hu

Szeptember 24-én, szerdán még a megszokott helyszínen, a Dunakapu téren várják a vásárlókat az őstermelők és a kereskedők. A Dunakapu tér helyett a Tarcsay Vilmos utca 1-3. szám alatti parkoló (a piac korábbi területe) ad otthont a piacnak szeptember 27-én szombaton –írja a közösségi oldalán a Győr-Szol.

Mint írják: a kereskedők és őstermelők az ideiglenes helyszínen is a megszokott választékkal várják a vásárlókat reggel 6 órától 13 óráig.  

Azt is hozzátették: hogy a szombati piac ideje alatt szünetel a parkolási lehetőség a Tarcsay parkoló egész területén. A szolgáltató mindenkit arra kér, hogy gépjárművével szeptember 26-án, pénteken 20 óráig hagyja el a parkolót.

Mint arról korábban beszámoltunk: érik már az egyik legzamatosabb gyümölcsünk is. Megjelent a piacokon a hazai körte is. Egyelőre azonban túlnyomórészt import kapható a boltokban, 1000–1500 forint per kilós áron.

 

