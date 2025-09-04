27 perce
Az italos kartonok szelektív gyűjtésére ösztönöznek
Az Italos Karton Egyesülés és a GYHG Nonprofit Kft. közös sajtótájékoztatón mutatta be csütörtökön Győrben az italos kartonok szelektív gyűjtését ösztönző új plakátkampányt. Az italos karton újrahasznosítható.
Plakát-kampánnyal hívja fel a figyelmet az elkülönített gyűjtésre és ezen belül az italos karton csomagolás szelektálására az Italos Karton Egyesülés együttműködésben a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A szemléletformáló kampány első állomása Győr, a város mintegy mintának szolgál majd. Mint a csütörtöki sajtótájékoztatón elhangzott, szeptemberben a városban kilenc helyen hívják fel a figyelmet a szelektív gyűjtés fontosságára Citylighton és óriásplakáton. Emellett kérdőíves vizsgálattal faggatják majd a lakosságot, illetve iskolai foglalkozásokon is beszélnek majd Győrben a gyerekeknek a gyűjtés fontosságáról, és kitelepülést is terveznek.
Mint az eseményen Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesülés vezetője hangsúlyozta: a környezet védelme közös ügyünk. Ennek egyik legegyszerűbb, mégis rendkívül hatékony módja a szelektív hulladékgyűjtés. Egyre több háztartásban gyűjtik külön többek közt a csomagolási hulladékokat – papírt, műanyagot, fémet és üveget –, ide tartozik a használt italos karton is. Tejesdoboz, gyümölcslevek doboza, főzőtejszínes vagy akár habtejszínes doboz – ezek mind készülhetnek társított italos kartonból, amely papírt, műanyagot és gyakran alumíniumot is tartalmaz egymásra rétegezve. Ez a társított csomagolás megfelelő válogatás után újrahasznosítható, de csak akkor, ha a lakosság is részt vesz a szelektív gyűjtésükben. Az IKSZ - Italos Karton Egyesülés már 20 éve népszerűsíti a használt italos kartonok szelektív gyűjtését és feldolgozását a környezet védelme és az értékes anyagok újrafeldolgozása és az energiamegtakarítás érdekében.
Szelektív gyűjtőszigetek Győrben
Benedek Dávid, a GYHG cég szolgáltatásvezetője elmondta, 2004 óta vannak szelektív gyűjtőszigetek Győrben. Az év elejétől pedig Győr egyes részein és a környező régióban házhoz menő szelektív gyűjtést indított el a szolgáltató a magasabb szintű szolgáltatás és a lakosság számára kényelmes megoldás biztosítása céljából. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az italos kartonokat más csomagolási hulladékokkal együtt (például műanyag flakon, fém dobozok, papír csomagolás) Győrben a sárga kukába vagy vidéken a sárga gyűjtőzsákba lehet tenni, az üveg csomagolási hulladék továbbra is a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken kerül begyűjtésre. Ahol még megmaradtak a korábban megszokott gyűjtőszigetek – Győrben a négy lakásnál nagyobb társasházi környezetben – az italos kartonok gyűjtése változatlanul a papírgyűjtő konténerben történik.