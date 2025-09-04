Az italos kartonok szelektív gyűjtésére ösztönöznek

Plakát-kampánnyal hívja fel a figyelmet az elkülönített gyűjtésre és ezen belül az italos karton csomagolás szelektálására az Italos Karton Egyesülés együttműködésben a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A szemléletformáló kampány első állomása Győr, a város mintegy mintának szolgál majd. Mint a csütörtöki sajtótájékoztatón elhangzott, szeptemberben a városban kilenc helyen hívják fel a figyelmet a szelektív gyűjtés fontosságára Citylighton és óriásplakáton. Emellett kérdőíves vizsgálattal faggatják majd a lakosságot, illetve iskolai foglalkozásokon is beszélnek majd Győrben a gyerekeknek a gyűjtés fontosságáról, és kitelepülést is terveznek.

Italos karton újrahasznosítható, plakátkampány Győrben - projektnyitó sajtótájákoztató a Városháza mögött.

Fotó: Csapó Balázs

Italos karton újrahasznosítható, plakátkampány Győrben

Mint az eseményen Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesülés vezetője hangsúlyozta: a környezet védelme közös ügyünk. Ennek egyik legegyszerűbb, mégis rendkívül hatékony módja a szelektív hulladékgyűjtés. Egyre több háztartásban gyűjtik külön többek közt a csomagolási hulladékokat – papírt, műanyagot, fémet és üveget –, ide tartozik a használt italos karton is. Tejesdoboz, gyümölcslevek doboza, főzőtejszínes vagy akár habtejszínes doboz – ezek mind készülhetnek társított italos kartonból, amely papírt, műanyagot és gyakran alumíniumot is tartalmaz egymásra rétegezve. Ez a társított csomagolás megfelelő válogatás után újrahasznosítható, de csak akkor, ha a lakosság is részt vesz a szelektív gyűjtésükben. Az IKSZ - Italos Karton Egyesülés már 20 éve népszerűsíti a használt italos kartonok szelektív gyűjtését és feldolgozását a környezet védelme és az értékes anyagok újrafeldolgozása és az energiamegtakarítás érdekében.

