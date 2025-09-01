1 órája
Iskolakezdés képekben - Búcsú a becsengetés előtt Győrben
Van aki várta, van aki halasztott volna még, de kérlelhetetlenül megérkezett az szeptember 1. A Kisalföld fotósainak képriportja az iskolakezdés reggeléről.
Sajnos nem indult baleset nélkül a tanév. A reggeli órákban az M1-esen Lébény térségében három autó is ütközött. A Győri közlekedésben is akadtak kisebb-nagyobb döccenők. De összességében jelentős torlódás csak egy-két helyen alakult ki az iskolakezdés első napján. Szinte mindegyik nagyobb úton tudott haladni a forgalom.
Ezekben az utcákban várható torlódás
A tanévkezdés első heteiben még lehet arra számítani, hogy néhány helyen fennakadások alakulnak ki az iskolák környékén. Kollégánk szeptember 1-én reggel bejárta a várost, hogy lássuk, hogy alakul a közlekedés. A következő napokban is ezekben az utcákban várhatóak nehézségek a haladásban, lehetőség szerint érdemes elkerülni őket.
Az iskolakezdés szép pillanatai
A néhány bosszankodó autóst leszámítva, azonban többnyire nagy mosolyokkal üdvözölték a diákok az új tanévet. Az alsó tagozatosok még rakott szoknyában, fehér ingben érkeztek, a középiskolások már inkább fehér tesipólóval és fekete nadrággal teljesítették az évnyitón elvárt fekete-fehér dress code-ot. Több helyen rendőrök, városrendészek és polgárőrök segítették a közlekedést.
A Kisalföld fotósai így látták a becsengetés előtti utolsó órát Győrben:
Tekintse meg Csapó Balázs fotóit az első iskolai napról, melyeket a Kölcsey iskolánál készített:
Iskolakezdés képekben - Búcsú a becsengetés előtt Győrben / Csapó BalázsFotók: Csapó Balázs
Nézze meg Molcsányi Máté képeit is, melyeket a Tulipános iskolánál készített:
Iskolakezdés képekben - Búcsú a becsengetés előtt Győrben / Molcsányi MátéFotók: Molcsányi Máté
Ne hagyja ki Krizsán Csaba képeit sem, melyeket a Gárdonyi iskolánál készített:
Iskolakezdés képekben - Búcsú a becsengetés előtt Győrben / Krizsán CsabaFotók: Krizsán Csaba