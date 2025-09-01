szeptember 1., hétfő

Csodálatos galériák

1 órája

Iskolakezdés képekben - Búcsú a becsengetés előtt Győrben

Címkék#Győr#iskolakezdés#tanév kezdés#közlekedés

Van aki várta, van aki halasztott volna még, de kérlelhetetlenül megérkezett az szeptember 1. A Kisalföld fotósainak képriportja az iskolakezdés reggeléről.

Dániel Viktória

Sajnos nem indult baleset nélkül a tanév. A reggeli órákban az M1-esen Lébény térségében három autó is ütközött. A Győri közlekedésben is akadtak kisebb-nagyobb döccenők. De összességében jelentős torlódás csak egy-két helyen alakult ki az iskolakezdés első napján. Szinte mindegyik nagyobb úton tudott haladni a forgalom. 

iskolakezdés
Zebra a zebrán. Több iskolánál köztük a Kölcseinél is rendőrök, városrendészek, polgárőrök segítették a közlekedést az iskolakezdés első napján.
Fotó: Csapo Balazs

Ezekben az utcákban várható torlódás

A tanévkezdés első heteiben még lehet arra számítani, hogy néhány helyen fennakadások alakulnak ki az iskolák környékén. Kollégánk szeptember 1-én reggel bejárta a várost, hogy lássuk, hogy alakul a közlekedés. A következő napokban is ezekben az utcákban várhatóak  nehézségek a haladásban, lehetőség szerint érdemes elkerülni őket.

Az iskolakezdés szép pillanatai

A néhány bosszankodó autóst leszámítva, azonban többnyire nagy mosolyokkal üdvözölték a diákok az új tanévet. Az alsó tagozatosok még rakott szoknyában, fehér ingben érkeztek, a középiskolások már inkább fehér tesipólóval és fekete nadrággal teljesítették az évnyitón elvárt fekete-fehér dress code-ot. Több helyen rendőrök, városrendészek és polgárőrök segítették a közlekedést.

A Kisalföld fotósai így látták a becsengetés előtti utolsó órát Győrben:

Tekintse meg Csapó Balázs fotóit az első iskolai napról, melyeket a Kölcsey iskolánál készített:

Iskolakezdés képekben - Búcsú a becsengetés előtt Győrben / Csapó Balázs

Fotók: Csapó Balázs

Nézze meg Molcsányi Máté képeit is, melyeket a Tulipános iskolánál készített:

Iskolakezdés képekben - Búcsú a becsengetés előtt Győrben / Molcsányi Máté

Fotók: Molcsányi Máté

Ne hagyja ki Krizsán Csaba képeit sem, melyeket a Gárdonyi iskolánál készített:

Iskolakezdés képekben - Búcsú a becsengetés előtt Győrben / Krizsán Csaba

Fotók: Krizsán Csaba

 

