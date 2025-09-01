52 perce
Iskolakezdés Mosonmagyaróváron: minden elsős ingyen füzetcsomagot kapott
Noha az iskolák nem a város fenntartásában vannak, elemi érdekünk a jó színvonalú oktatás biztosítása minden mosonmagyaróvári gyereknek– emelte ki az iskolakezdés kapcsán Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester. Annak jártunk utána, miként segíti az iskolakezdést a Lajta-parti város, továbbá, hogy a helyi óvodák miként készültek a új nevelési évre.
„A város minden első osztályos családjának ingyen füzetcsomaggal könnyíti meg az iskolakezdést" – hangsúlyozta érdeklődésünkre Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester.
Iskolakezdés Mosonmagyaróváron
Mosonmagyaróváron a városházától eddig 28 család igényelt települési támogatást iskolakezdéssel összefüggő kiadások okán. A megállapított segélyösszeg összesen 750.000 forint volt.
– Noha az iskolák nem a város fenntartásában vannak, hanem állami, egyházi vagy a nemzetiségi önkormányzat fenntartásába, elemi érdekünk a jó színvonalú oktatás biztosítása minden mosonmagyaróvári gyereknek. Ezzel együtt fenn kell tartani a városon belül a beiskolázási körzetek közötti egyensúlyt, az intézmények gyerek létszámának, az iskolák oktatási színvonalának kiegyesúlyozottságát. Nem érdekünk semmiféle intézményi kategorizálás, hierarchizálás, a szegregációs folyamatok beindulása városon belül – tette hozzá a városvezető.
Korszerűsítések a mosonmagyaróvári óvodákban
Mosonmagyaróvár gyermekintézményeiben az új nevelési évre több korszerűsítés is zajlott.
- A Lurkóvár Óvodában a sószobát fejlesztőszobává alakították (fal injektálása és padlóburkolat cseréje), tisztasági festés és kéménycsere történt. Összesen bruttó 5.267.921 forintért.
- Az Ostermayer Óvodában megvalósult a villamos felújítás második üteme és az ezt követő javító és tisztasági festés. A beépített szekrény és virágtartó készítése van folyamatban. Mindezek bekerülési összege bruttó 22.422.691 forint.
- A Vackor Óvodában a padló burkolatcsere első üteme és a fűtési rendszer javítása történt, továbbá az intézmény éves tisztasági festése is. Ez bruttó 3.150.841 forint volt.
- A Kékcinke Tagóvodában a konyha felújítása zajlik jelenleg, a tornaszertár felújítása és vízszigetelése elkészült, a konyha felújításhoz kapcsolódóan megvalósult gépészeti- és villanyszerelést, roletták beépítését is végezték, illetve a bejárat és kapu cseréje lezajlott. Mindezek bekerülési összege bruttó 8.714.951 forint volt.
- Az Őzikés Óvodában a homokozó javítása megtörtént, szükséges volt a tetőjavítás is, illetve a nyári tisztasági festés is. Ez összesen bruttó 1.658.083 forint volt.
- A Kékcinke Óvodában szükséges volt a villany javítása, illetve elkészült idén a dajkaszoba felújítása Mindösszesen bruttó 2.804.808 forintért.
- A Majoroki Óvodában a kazán külső hőmérséklet érzékelő cseréje vált szükségessé, illetve tisztasági festés valósult meg bruttó 704.247 forintból.
- A Bóbita Óvodában a gazdasági irodába új műpadló került, illetve az intézmény tisztasági festése sem maradt el. Mindösszesen ez bruttó 1.102.700 forint volt.
A bölcsődék is szépültek
- A Gólyahír Bölcsődében elkészültek az új terasz árnyékolók és tisztasági festés történt bruttó 6.789.300 forintból.
- A Napsugár Bölcsődében megtörtént a duguláselhárítás, a hőcserélő cseréje és az éves tisztasági festés, összesen bruttó 1.008.743 forintból.
- A Százszorszép Bölcsődében kazánjavítás vált szükségessé, bruttó 40.113 forintba került.
- A Micimackó Bölcsődében a tisztasági festés bruttó 929.754 forint volt.
- A Margaréta Bölcsőde szintén részesült tisztasági festésben. Ennek ára bruttó 359.956 forint.
- A Dunaszigeti táborban a vízvezeték rendszer II. üteme készült el bruttó 2.955.000 forint értékben.