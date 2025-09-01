„A város minden első osztályos családjának ingyen füzetcsomaggal könnyíti meg az iskolakezdést" – hangsúlyozta érdeklődésünkre Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester.

Iskolakezdés Mosonmagyaróváron: minden elsős ingyen füzetcsomagot kapott.

Iskolakezdés Mosonmagyaróváron

Mosonmagyaróváron a városházától eddig 28 család igényelt települési támogatást iskolakezdéssel összefüggő kiadások okán. A megállapított segélyösszeg összesen 750.000 forint volt.

– Noha az iskolák nem a város fenntartásában vannak, hanem állami, egyházi vagy a nemzetiségi önkormányzat fenntartásába, elemi érdekünk a jó színvonalú oktatás biztosítása minden mosonmagyaróvári gyereknek. Ezzel együtt fenn kell tartani a városon belül a beiskolázási körzetek közötti egyensúlyt, az intézmények gyerek létszámának, az iskolák oktatási színvonalának kiegyesúlyozottságát. Nem érdekünk semmiféle intézményi kategorizálás, hierarchizálás, a szegregációs folyamatok beindulása városon belül – tette hozzá a városvezető.

Korszerűsítések a mosonmagyaróvári óvodákban

Mosonmagyaróvár gyermekintézményeiben az új nevelési évre több korszerűsítés is zajlott.

A Lurkóvár Óvodában a sószobát fejlesztőszobává alakították (fal injektálása és padlóburkolat cseréje), tisztasági festés és kéménycsere történt. Összesen bruttó 5.267.921 forintért .

a sószobát fejlesztőszobává alakították (fal injektálása és padlóburkolat cseréje), tisztasági festés és kéménycsere történt. Összesen . Az Ostermayer Óvodában megvalósult a villamos felújítás második üteme és az ezt követő javító és tisztasági festés. A beépített szekrény és virágtartó készítése van folyamatban. Mindezek bekerülési összege bruttó 22.422.691 forint .

megvalósult a villamos felújítás második üteme és az ezt követő javító és tisztasági festés. A beépített szekrény és virágtartó készítése van folyamatban. Mindezek bekerülési összege . A Vackor Óvodában a padló burkolatcsere első üteme és a fűtési rendszer javítása történt, továbbá az intézmény éves tisztasági festése is. Ez bruttó 3.150.841 forint volt.

a padló burkolatcsere első üteme és a fűtési rendszer javítása történt, továbbá az intézmény éves tisztasági festése is. Ez volt. A Kékcinke Tagóvodában a konyha felújítása zajlik jelenleg, a tornaszertár felújítása és vízszigetelése elkészült, a konyha felújításhoz kapcsolódóan megvalósult gépészeti- és villanyszerelést, roletták beépítését is végezték, illetve a bejárat és kapu cseréje lezajlott. Mindezek bekerülési összege bruttó 8.714.951 forint volt.

a konyha felújítása zajlik jelenleg, a tornaszertár felújítása és vízszigetelése elkészült, a konyha felújításhoz kapcsolódóan megvalósult gépészeti- és villanyszerelést, roletták beépítését is végezték, illetve a bejárat és kapu cseréje lezajlott. Mindezek bekerülési összege volt. Az Őzikés Óvodában a homokozó javítása megtörtént, szükséges volt a tetőjavítás is, illetve a nyári tisztasági festés is. Ez összesen bruttó 1.658.083 forint volt.

a homokozó javítása megtörtént, szükséges volt a tetőjavítás is, illetve a nyári tisztasági festés is. Ez összesen volt. A Kékcinke Óvodában szükséges volt a villany javítása, illetve elkészült idén a dajkaszoba felújítása Mindösszesen bruttó 2.804.808 forintért.

szükséges volt a villany javítása, illetve elkészült idén a dajkaszoba felújítása Mindösszesen A Majoroki Óvodában a kazán külső hőmérséklet érzékelő cseréje vált szükségessé, illetve tisztasági festés valósult meg bruttó 704.247 forintból.

a kazán külső hőmérséklet érzékelő cseréje vált szükségessé, illetve tisztasági festés valósult meg A Bóbita Óvodában a gazdasági irodába új műpadló került, illetve az intézmény tisztasági festése sem maradt el. Mindösszesen ez bruttó 1.102.700 forint volt.

A bölcsődék is szépültek