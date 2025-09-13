56 perce
Ipartelepi Kultúrpiac Magyaróváron, bemutatkozott a városrész színes közössége - fotók
A mosonmagyaróvári Ipartelepen élő művészeknek nyújtott bemutatkozási lehetőséget az ötödik alkalommal megrendezett Kultúrpiac. A festményektől a gobelinen keresztül a versekig több műfaj is képviseltette magát, az ipartelepi programot színesítette a Fekete-iskola diákjainak műsora is.
Az V. Ipartelepi Kultúrpiac címmel szervezett programot az Ipartelepi Lakosok Egyesülete a Fekete-iskola Alkotmány utcai épületében. A festményektől a gobelinen keresztül a versekig több műfaj is képviseltette magát.
Ipartelepi egyesület született 25 éve
Idén 25 éves a Ipartelepi Lakosok Egyesülete. Amint azt Mandl Andrásné, az egyesület korábbi elnöke, a Fekete-iskola egykori igazgatója felelevenítette: az Alkotmány utcai iskola bezárása volt a tét negyed évszázada. Akkor sikerült kiállni az intézmény mellett és közben megszületett a városrészi civil szervezet.
– Jó lenne megismerni egymást, ez vetődött fel az egyesületben. Ezért is indítottuk a Ki kicsoda az Ipartelepen? sorozatot. Annyi tehetséges ember van, aki köztünk él, vagy éppen innen elszármazott vagy éppen köze van a városrészhez. Így indítottuk el az Ipartelepi Kultúrpiacot, mely a találkozásoknak is lehetőséget ad – fogalmazott Mandl Andrásné, megjegyezve, hogy az iskola és az egyesület azóta is segítik egymás működését.
Ipartelepi Kultúrpiac MagyaróváronFotók: Kerekes István
– Az első kultúrpiacot 2020-ban szerveztük meg, melyre az ipartelepi vagy itteni kötődésű művészeket hívtuk meg. Büszkék vagyunk rá, hogy a városrészünkben ennyi amatőr és profi alkotó tevékenykedik – mondta Segesvári Zsolt, a több mint száz tagot számláló Ipartelepi Lakosok Egyesülete elnöke, emlékezve arra is, hogy az ő szülei is 25 éve együtt izgultak azért, hogy megmarad-e a városrész iskolája. Az egyesületi elnök hangsúlyozta: hálás azért, hogy mindenki beletette a program szervezésébe a legjobb tudását, tehetségét, és generációk állítanak ki az események.
Szabó Miklós polgármester arról beszélt, hogy a Városrészek csatáját megnyerő Ipartelepi Lakosok Egyesülete projektjét az ötmillió forintos nyeremény mellett az önkormányzat kiegészíti és egy olyan közösségi tér jön létre, mely az október 26-ai városi gyásznapnak is méltó helyszínt nyújt. A városvezető felelevenítette, hogy első mosonmagyaróvári útja is e városrészbe vezetett: itt dolgozott és lakott is elsőként.
A fellépések mellett kiállítás is nyílt, melyen festményektől a grafikákon keresztül a fotókig lehetett különlegességeket látni, de helyi költők is elhozták kiadványaikat.