Ipartelepi Kultúrpiac Magyaróváron, bemutatkozott a városrész színes közössége - fotók

Az V. Ipartelepi Kultúrpiac címmel szervezett programot az Ipartelepi Lakosok Egyesülete a Fekete-iskola Alkotmány utcai épületében. A festményektől a gobelinen keresztül a versekig több műfaj is képviseltette magát.

Az Ipartelepi Kultúrpiac várta érdeklődőit Mosonmagyaróváron. Fotó: Kerekes István

Ipartelepi egyesület született 25 éve

Idén 25 éves a Ipartelepi Lakosok Egyesülete. Amint azt Mandl Andrásné, az egyesület korábbi elnöke, a Fekete-iskola egykori igazgatója felelevenítette: az Alkotmány utcai iskola bezárása volt a tét negyed évszázada. Akkor sikerült kiállni az intézmény mellett és közben megszületett a városrészi civil szervezet.

– Jó lenne megismerni egymást, ez vetődött fel az egyesületben. Ezért is indítottuk a Ki kicsoda az Ipartelepen? sorozatot. Annyi tehetséges ember van, aki köztünk él, vagy éppen innen elszármazott vagy éppen köze van a városrészhez. Így indítottuk el az Ipartelepi Kultúrpiacot, mely a találkozásoknak is lehetőséget ad – fogalmazott Mandl Andrásné, megjegyezve, hogy az iskola és az egyesület azóta is segítik egymás működését.