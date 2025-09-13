szeptember 13., szombat

Kornél névnap

25°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
25 éves az egyesület

56 perce

Ipartelepi Kultúrpiac Magyaróváron, bemutatkozott a városrész színes közössége - fotók

Címkék#városrész#ipartelepi kultúrpiac#Fekete-iskola#Segesvári Zsolt#önkormányzat

A mosonmagyaróvári Ipartelepen élő művészeknek nyújtott bemutatkozási lehetőséget az ötödik alkalommal megrendezett Kultúrpiac. A festményektől a gobelinen keresztül a versekig több műfaj is képviseltette magát, az ipartelepi programot színesítette a Fekete-iskola diákjainak műsora is.

Mészely Réka

Az V. Ipartelepi Kultúrpiac címmel szervezett programot az Ipartelepi Lakosok Egyesülete a Fekete-iskola Alkotmány utcai épületében. A festményektől a gobelinen keresztül a versekig több műfaj is képviseltette magát.

Ipartelepi Kultúrpiac
Az Ipartelepi Kultúrpiac várta érdeklődőit Mosonmagyaróváron. Fotó: Kerekes István

Ipartelepi egyesület született 25 éve

Idén 25 éves a  Ipartelepi Lakosok Egyesülete. Amint azt Mandl Andrásné, az egyesület korábbi elnöke, a Fekete-iskola egykori igazgatója felelevenítette: az Alkotmány utcai iskola bezárása volt a tét negyed évszázada. Akkor sikerült kiállni az intézmény mellett és közben megszületett a városrészi civil szervezet. 

– Jó lenne megismerni egymást, ez vetődött fel az egyesületben. Ezért is indítottuk a Ki kicsoda az Ipartelepen? sorozatot. Annyi tehetséges ember van, aki köztünk él, vagy éppen innen elszármazott vagy éppen köze van a városrészhez. Így indítottuk el az Ipartelepi Kultúrpiacot, mely a találkozásoknak is lehetőséget ad – fogalmazott Mandl Andrásné, megjegyezve, hogy az iskola és az egyesület azóta is segítik egymás működését.

Ipartelepi Kultúrpiac Magyaróváron

Fotók: Kerekes István

– Az első kultúrpiacot 2020-ban szerveztük meg, melyre az ipartelepi vagy itteni kötődésű művészeket hívtuk meg. Büszkék vagyunk rá, hogy a városrészünkben ennyi amatőr és profi alkotó tevékenykedik – mondta Segesvári Zsolt, a több mint száz tagot számláló Ipartelepi Lakosok Egyesülete elnöke, emlékezve arra is, hogy az ő szülei is 25 éve együtt izgultak azért, hogy megmarad-e a városrész iskolája. Az egyesületi elnök hangsúlyozta: hálás azért, hogy mindenki beletette a program szervezésébe a legjobb tudását, tehetségét, és generációk állítanak ki az események.

Szabó Miklós polgármester arról beszélt, hogy a Városrészek csatáját megnyerő Ipartelepi Lakosok Egyesülete projektjét az ötmillió forintos nyeremény mellett az önkormányzat kiegészíti és egy olyan közösségi tér jön létre, mely az október 26-ai városi gyásznapnak is méltó helyszínt nyújt. A városvezető felelevenítette, hogy első mosonmagyaróvári útja is e városrészbe vezetett: itt dolgozott és lakott is elsőként. 

A fellépések mellett kiállítás is nyílt, melyen festményektől a grafikákon keresztül a fotókig lehetett különlegességeket látni, de helyi költők is elhozták kiadványaikat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu