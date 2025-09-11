Ipartelepi Kultúrpiac – bemutatkoznak a városrész alkotói

Idén szeptember 13-án, szombaton 9 és 13 óra között ötödik alkalommal rendezik meg az Ipartelepi Kultúrpiacot a Fekete István Általános Iskola udvarán (Alkotmány utca 8.). Az esemény különösen ünnepi hangulatban zajlik majd, hiszen az Ipartelepi Lakosok Egyesülete fennállásának 25. évfordulóját is ünnepli.

Az Ipartelepi Kultúrpiacon többek között Szalay Sándor alkotásait is láthatjuk.

Fotó: Kerekes István

Az Ipartelep alkotói kapnak bemutatkozási lehetőséget

A rendezvény célja, hogy bemutassa a városrészhez kötődő alkotóművészek és kézművesek munkáit, valamint közösségi élményt nyújtson minden korosztálynak. A látogatók számíthatnak kiállításra, kézműves vásárra, zenés és táncos produkciókra, valamint közös ebédre.

A megnyitón Szabó Miklós polgármester mond beszédet, a programban fellép többek között az EzUpendi együttes, az Életrevalók tánccsoport, a Gazdász Néptáncegyüttes, valamint Zemplenszkyné Rudjer Éva és Örömtánc Zsuzsával is aktív mozgásformát kínál.

A műsor színesítéséről helyi és meghívott alkotók gondoskodnak, köztük Dáma Lovag Erdős Anna, Nády Mária, Megyesi Éva, Pozsgainé Szolnoki Zsuzsa, Gregusné Szabó Melinda, Kelemen Ferenc, Giczi Dóri, Szalay Sándor, Tuller István, Krajnyák Edit, Csontos Márti, Kardos Anita, Gémes Pál, Füredi Kornél, Nagyné Kireth Judit, Orosz Ildikó, Perge Edit, Körmöczy Zsuzsa, Jávor Miklós és Kocsis Julianna.

A résztvevőket menetlevelezős játék és ajándékok is várják. A rendezvény háziasszonya Pap Alexandra lesz.

Az Ipartelepi Kultúrpiac különlegessége, hogy a belépés mindenki számára díjtalan, az egyesületi tagok számára pedig az ebéd is ingyenes. Az adományokat a szervezők hálásan fogadják.

Az esemény minden bizonnyal ismét fontos találkozási pontja lesz az ipartelepi közösségnek, ahol művészet, hagyomány és közösségi élmény találkozik.