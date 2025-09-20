Itt vannak az első fotók, ilyenek lesznek az új InterCity-motorvonatok

A GYSEV Zrt. tavaly jelentette be, hogy 11 InterCity-motorvonatból álló flottát rendelt meg a gyártó Stadlertől

Az első szerelvények várhatóan 2027 utolsó negyedévében érkeznek, a IC-motorvonat-flotta 2028 első negyedévében válik teljessé.

Az első járművek a tervek szerint 2027 utolsó negyedévében állhatnak forgalomba. A tavaly márciusban aláírt szerződés nagy jelentőségű a hazai vasúti közlekedés szempontjából, hiszen új InterCity-motorvonatokat utoljára pontosan 30 éve szereztek be Magyarországon.

Új InterCity-motorvonatokat gyártanak ősztől Fotó: GYSEV Zrt.

Az új InterCity-motorvonatok

A GYSEV Zrt. tavaly jelentette be, hogy 11 InterCity-motorvonatból álló flottát rendelt meg a gyártó Stadlertől. Időközben elkészült a járművek végleges külső-belső dizájnja, amelyben kiemelt szerepet kap a vasúttársaság zöld-sárga színvilága. A legújabb nemzetközi szabványoknak megfelelően készülő energiatakarékos vonatok 160 km/h sebességre lesznek képesek. Az 1. és 2. osztállyal is rendelkező járművek rugalmas üléselrendezéssel készülnek, így télen több ülőhellyel szolgálnak, míg nyáron akár 18 db kerékpár szállítására is alkalmasak lesznek.

Az utasok kényelmét többek között légkondicionált, alacsonypadlós utastér, modern utastájékoztató rendszer, további poggyásztartók és egy étel-italautomatákkal ellátott étkezőzóna biztosítja majd. A tervezés során az utazás közben dolgozni vágyók technikai igényeit is figyelembe vették: a megszokott Wi-Fi kapcsolat és töltőaljzatok mellett minden üléshez USB-C töltőket helyeznek el, valamint újdonság lesz az ülések hátlapján elhelyezett tablet- és okostelefon-tartó is.

Az első szerelvények várhatóan 2027 utolsó negyedévében érkeznek, a IC-motorvonat-flotta 2028 első negyedévében válik teljessé. A modern járművek 2027 év végétől folyamatosan állnak majd forgalomba a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest viszonylatokon. Az ötrészes, kétáramnemű járművek nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is képesek lesznek a közlekedésre.

Fotó: GYSEV Zrt.

Elegáns és modern külső-belső megjelenés

A FLIRT vonatokat a GYSEV utazóközönsége már jól ismeri, hiszen 2013 és 2018 között három beszerzés keretében a vasúttársaság összesen 20 db FLIRT motorvonatot rendelt a Stadlertől.