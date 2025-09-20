1 órája
Itt vannak az első fotók, ilyenek lesznek az új InterCity-motorvonatok
Elkészült a GYSEV Zrt. által rendelt 11 új FLIRT típusú InterCity-motorvonat végleges dizájnja, így idén ősztől, magyar szakemberek munkájával kezdődhet meg a kocsiszekrények gyártása a Stadler szolnoki üzemében.
- A GYSEV Zrt. tavaly jelentette be, hogy 11 InterCity-motorvonatból álló flottát rendelt meg a gyártó Stadlertől
- Az első szerelvények várhatóan 2027 utolsó negyedévében érkeznek, a IC-motorvonat-flotta 2028 első negyedévében válik teljessé.
Az első járművek a tervek szerint 2027 utolsó negyedévében állhatnak forgalomba. A tavaly márciusban aláírt szerződés nagy jelentőségű a hazai vasúti közlekedés szempontjából, hiszen új InterCity-motorvonatokat utoljára pontosan 30 éve szereztek be Magyarországon.
Az új InterCity-motorvonatok
A GYSEV Zrt. tavaly jelentette be, hogy 11 InterCity-motorvonatból álló flottát rendelt meg a gyártó Stadlertől. Időközben elkészült a járművek végleges külső-belső dizájnja, amelyben kiemelt szerepet kap a vasúttársaság zöld-sárga színvilága. A legújabb nemzetközi szabványoknak megfelelően készülő energiatakarékos vonatok 160 km/h sebességre lesznek képesek. Az 1. és 2. osztállyal is rendelkező járművek rugalmas üléselrendezéssel készülnek, így télen több ülőhellyel szolgálnak, míg nyáron akár 18 db kerékpár szállítására is alkalmasak lesznek.
Az utasok kényelmét többek között légkondicionált, alacsonypadlós utastér, modern utastájékoztató rendszer, további poggyásztartók és egy étel-italautomatákkal ellátott étkezőzóna biztosítja majd. A tervezés során az utazás közben dolgozni vágyók technikai igényeit is figyelembe vették: a megszokott Wi-Fi kapcsolat és töltőaljzatok mellett minden üléshez USB-C töltőket helyeznek el, valamint újdonság lesz az ülések hátlapján elhelyezett tablet- és okostelefon-tartó is.
Az első szerelvények várhatóan 2027 utolsó negyedévében érkeznek, a IC-motorvonat-flotta 2028 első negyedévében válik teljessé. A modern járművek 2027 év végétől folyamatosan állnak majd forgalomba a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest viszonylatokon. Az ötrészes, kétáramnemű járművek nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is képesek lesznek a közlekedésre.
Elegáns és modern külső-belső megjelenés
A FLIRT vonatokat a GYSEV utazóközönsége már jól ismeri, hiszen 2013 és 2018 között három beszerzés keretében a vasúttársaság összesen 20 db FLIRT motorvonatot rendelt a Stadlertől.
- A 11 új InterCity szerelvény számos tekintetben különbözik majd a korábban beszerzett regionális motorvonatoktól: a járművek hosszabb utazásra vannak optimalizálva, így tökéletesen megfelelnek a távolsági közlekedésben elvárt, XXI. századi követelményeknek. A GYSEV és a Stadler szakembereinek köszönhetően elegáns és modern külső-belső megjelenés várja majd az utasokat – mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.
Több mint ötvenöt FLIRT IC kocsiszekrény készül Szolnokon
A végső dizájntervet a GYSEV, a Stadler, valamint az Innova Design Team közösen álmodták meg. A külső megjelenés alapja az elegáns ezüst, amelyet a GYSEV arculat jól felismerhető zöld és sárga színei egészítenek ki. A belső térben a modern InterCity járművek megszokott stílusjegyei, a szürke fém- és az üvegelemek mellett az otthonos barna árnyalatok, valamint a tölgyfa változatai köszönnek vissza.
- Hosszú idő után gyárt újra a magyar piacra a szolnoki kocsiszekrény üzemünk. A jelenlegi megbízás keretében, összesen 55 db FLIRT IC kocsiszekrény készül Szolnokon a GYSEV részére, melyek gyártása már idén ősszel elkezdődik. A szerelvények átadásával a hazai flottánk száma 200 db jármű fölé emelkedik. A Stadler vonatok már most is a hazai vasúti közlekedés gerincét adják, hiszen minden második utas a mi járműveinkkel közlekedik” – emelte ki Dr. Homolya Róbert, a Stadler Trains Magyarország Zrt. elnöke.
Népszerű szerelvények
A FLIRT típus a Stadler legnépszerűbb terméke, 2002 óta már több mint 2750 egységet értékesítettek belőle 21 országban. A járműtípus Magyarországon is prominens: jelenleg 20 db közlekedik a GYSEV, 123 pedig a MÁV kötelékében. A legsikeresebb típus gyártásából a Stadler hazai üzeme eddig is kivette a részét, ugyanis a szolnoki gyár csaknem 1000 FLIRT vonat gyártásában vett részt, amely összesen 3.883 db kocsiszekrényt jelent.