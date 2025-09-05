szeptember 5., péntek

Gönyűn még a zebra is intelligens

Már használható az új intelligens gyalogátkelőhely a településen.

Kisalföld.hu

Elkészült egy intelligens gyalogátkelőhely Gönyűn az Irányi Dániel és Deák Ferenc utcák kereszteződésében. A gyalogátkelőhely kiépítése és beüzemelése megtörtént, így már szabadon használható minden arra közlekedő számára.

Intelligens gyalogátkelőhely
 Intelligens gyalogátkelőhely létesült Gönyűn.

Biztonságosabb közlekedés az intelligens gyalogátkelőhelynek köszönhetően

Az intelligens gyalogátkelőhellyel az a cél, hogy a játszótér, a temető és a sportpálya megközelítése biztonságosabb lehessen gyermekek, fiatalok, idősebbek, illetve minden arra közlekedő számára egyaránt a településen.

 

