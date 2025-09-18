Ingyenes utazás Sopronban az Európai Mobilitási Héten

A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse a közösségi közlekedést és felhívja a figyelmet a környezettudatos utazási formákra. A MÁV és a HÉV, valamint a GYSEV járatain szeptember 16–22. között a kerékpárok szállítása is ingyenes. Emellett szeptember 21-én, vasárnap az utasok korlátlanul utazhatnak a MÁV-csoport és a GYSEV helyközi járatain a mindössze 999 forintért megváltható autómentes napijeggyel.

Fotó: Kisalföld archív

Az érdeklődők további részleteket a MÁV csoport honlapján találnak.