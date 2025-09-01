Ingyenes padlásfödém-szigetelési program

Jánossomorja önkormányzata ingyenes padlásfödém-szigetelési programra hívja fel a figyelmet, az Ace Service Kft. pályázata keretében. Fontos, hogy a korábbi igényfelmérésnél az önkormányzatnál jelentkezőknek is regisztrálniuk kell a programra az elérhetőségeken! Jelentkezés és részletes tájékoztató a www.ecoprogram.hu honapon, a +36 70 675 0909-es telefonszámon. A részvétel ingyenes. Jelentkezési határidő 2025. szeptember 30.