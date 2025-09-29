Idősek napja: a szépkorúak előtt Cseh Tamás- esttel tisztelegnek

A rajkai önkormányzat idén is szeretettel köszönti a település idősebb polgárait az Idősek Világnapja alkalmából. A jeles eseménynek október 1-jén 16 órától a helyi faluház ad otthont: vacsorával és Cseh Tamás esttel tisztelegnek a szépkorúak előtt. Az önkormányzat célja, hogy az ünnepnap jó hangulatban, közösségben teljen, és méltó módon fejezzék ki tiszteletüket az idősek felé.