szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

1 órája

Idősek napja: a szépkorúak előtt Cseh Tamás- esttel tisztelegnek

Címkék#ünnepnap#Idősek Világnapja#önkormányzat

Kisalföld.hu

A rajkai önkormányzat idén is szeretettel köszönti a település idősebb polgárait az Idősek Világnapja alkalmából. A jeles eseménynek október 1-jén 16 órától a helyi faluház ad otthont: vacsorával és Cseh Tamás esttel tisztelegnek a szépkorúak előtt. Az önkormányzat célja, hogy az ünnepnap jó hangulatban, közösségben teljen, és méltó módon fejezzék ki tiszteletüket az idősek felé.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu