1 órája
Változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere
Október elsejétől megváltozik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere. Jobban követhetőek lesznek a szabad időpontok.
Forrás: pexels.com
A szakorvos által visszarendelt betegeknek október 1-jétől a szakorvos ír beutalót. Amennyiben a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismertté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, akkor az EgészségAblakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is. Ez azt jelenti, hogy:
- ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamennie a háziorvoshoz új beutalóért.
- a betegek a szakorvostól konkrét időpontot kapnak, nem kell sorban állással vagy telefonos várakozással időpontot foglalniuk.
- a beteg pontosan tudni fogja, mikor várják vissza a vizsgálatra.
- a kontrollvizsgálatok is elérhetőek lesznek az időpontfoglalóban.
- a beteg előtt megnyílik a lehetőség arra, hogy ne csak a körzetéhez tartozó szakrendelőben vegyen igénybe szolgáltatásokat.
- jobban követhetőek lesznek a szabad időpontok.
A Belügyminisztérium MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a bevezetett újítások a betegek kényelmét és biztonságát szolgálják.