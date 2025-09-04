Változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere

A szakorvos által visszarendelt betegeknek október 1-jétől a szakorvos ír beutalót. Amennyiben a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismertté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, akkor az EgészségAblakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is. Ez azt jelenti, hogy:

ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamennie a háziorvoshoz új beutalóért.

a betegek a szakorvostól konkrét időpontot kapnak, nem kell sorban állással vagy telefonos várakozással időpontot foglalniuk.

a beteg pontosan tudni fogja, mikor várják vissza a vizsgálatra.

a kontrollvizsgálatok is elérhetőek lesznek az időpontfoglalóban.

a beteg előtt megnyílik a lehetőség arra, hogy ne csak a körzetéhez tartozó szakrendelőben vegyen igénybe szolgáltatásokat.

jobban követhetőek lesznek a szabad időpontok.