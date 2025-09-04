szeptember 4., csütörtök

Orvosi vizsgálatok

1 órája

Változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere

Október elsejétől megváltozik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere. Jobban követhetőek lesznek a szabad időpontok.

Kisalföld.hu
Változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere

Forrás: pexels.com

A szakorvos által visszarendelt betegeknek október 1-jétől a szakorvos ír beutalót. Amennyiben a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismertté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, akkor az EgészségAblakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is. Ez azt jelenti, hogy:

  • ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamennie a háziorvoshoz új beutalóért.
  • a betegek a szakorvostól konkrét időpontot kapnak, nem kell sorban állással vagy telefonos várakozással időpontot foglalniuk.
  • a beteg pontosan tudni fogja, mikor várják vissza a vizsgálatra.
  • a kontrollvizsgálatok is elérhetőek lesznek az időpontfoglalóban.
  • a beteg előtt megnyílik a lehetőség arra, hogy ne csak a körzetéhez tartozó szakrendelőben vegyen igénybe szolgáltatásokat.
  • jobban követhetőek lesznek a szabad időpontok. 

A Belügyminisztérium MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a bevezetett újítások a betegek kényelmét és biztonságát szolgálják.

 

