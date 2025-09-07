szeptember 7., vasárnap

Höveji nyaraló eladó

35 perce

Homokos strand Hövejen, tóparti nyaraló, panoráma, mindez 175 millió forintért vihető, mutatjuk

Címkék#terasz#ház#panoráma#tópart#nyaraló#Hövej#stég

Hövejen, lakóparkban eladó egy tóparti nyaraló. 175 millió forintért kínálják a höveji ingatlant, teljes berendezéssel, homokos stranddal, stéggel, tórésszel.

Kisalföld.hu

Egy igazi gyöngyszemet, tóparti nyaralót hirdetnek Hövejen az ingatlanbazar.hu oldalon. A höveji lakóparkban áll a ház, kétszintes, új építésű, a hirdetés szerint prémium. Az ingatlan része egy parkosított udvar, valamint egy stég és tórész. Az épület része a nagy terasz jakuzzival és szaunával. 144 négyzetméteres és 175 millió forint az ára.

Hövejen eladó tóparti nyaraló stéggel, stranddal.
Saját tóparttal, homokos stranddal, panorámával eladó egy nyaraló Hövejen. Fotó: ingatlanbazar.hu

Eladó a höveji nyaraló

Odabent, az alsó szinten található a hatalmas nappali konyhával, ami természetesen a tóra néz és csodálatos panorámát biztosít az ott tartózkodóknak. Az alsó szinten van még egy szoba, egy háztartási helység kazánnal, illetve egy nagy fürdő, WC. 

Az emeleten három szobát alakítottak ki és ott is van egy nagy fürdő, illetve WC. Parkosított udvar, homokos strand, a nyaralót teljes berendezéssel, kulcsrakész állapotban adják át. Több fotót itt találnak!

Saját, homokos partrésze is van a nyaralónak.

 

 

