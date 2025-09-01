szeptember 1., hétfő

Jót enni a belvárosban

2 órája

Két világ, pár méterre egymástól - Amerika és a Közel-Kelet ízei érkeznek Győrbe

Szinte egymás mellett, egy táskaüzlet ölelésében nyit meg hamarosan két étkezde is Győrben. Hot dog és arab ízvilág a Baross utca szomszédságában.

Kisalföld.hu

Hot dogos és közel-keleti péksüteményes nyit ki hamarosan Győr belvárosában. Folyamatosan újul meg Győr központi része, nemrégiben az Arrabona Spar felújításáról hoztunk képeket olvasóinknak. 

hot dog
Hot dogot és akár arab ételeket is kóstolhatunk a város legújabb helyein. 

Hot dog és arab finomságok Győr belvárosában

Ottjártunkkor a "coming soon", vagyis a hamarosan nyit táblákat találtuk a helyszíneken. Érdekes hogy szinte egymás mellett nyit a két új étkezde.

