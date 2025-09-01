Jót enni a belvárosban
Két világ, pár méterre egymástól - Amerika és a Közel-Kelet ízei érkeznek Győrbe
Szinte egymás mellett, egy táskaüzlet ölelésében nyit meg hamarosan két étkezde is Győrben. Hot dog és arab ízvilág a Baross utca szomszédságában.
Hot dogos és közel-keleti péksüteményes nyit ki hamarosan Győr belvárosában. Folyamatosan újul meg Győr központi része, nemrégiben az Arrabona Spar felújításáról hoztunk képeket olvasóinknak.
Hot dog és arab finomságok Győr belvárosában
Ottjártunkkor a "coming soon", vagyis a hamarosan nyit táblákat találtuk a helyszíneken. Érdekes hogy szinte egymás mellett nyit a két új étkezde.
