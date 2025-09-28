Horvátország nagykövete látogatott Kópházára

A horvátországi nagykövet több fontos, Kópházát érintő kérdés mellett a helyi horvát nemzetiséget érintő kérdésekben is tájékozódott - adta hírül Firtl Mátyás, a település polgármestere bejegyzésében.

Horvátország nagykövete tájékozódott Kópháza helyzetéről, különös tekintettel a horvát nemzetiséget érintő kérdésekről. Fotó: Firtl Mátyás közösségi oldal

- Őexcellenciája Dr. Mladen Andrlić, Horvátország magyarországi nagykövete tett ma látogatást Kópháza Önkormányzatánál, ahol Kópháza polgármestereként fogadtam őt, úgy is mint, aki személyesen nagykövet úrtól vehettem át a Horvát állam Pleter Érdemrendjét 2018-ban horvát nemzetiségű országgyűlési képviselőként. A nagykövettel való egyeztetésen jelen voltak ifj. Firtl Mátyás alpolgármester, a képviselőtestület tagjai: Kuslits István, továbbá Sárközi Ágnes, Feldmann Filip a Kulturális és Nemzetiségi Bizottság tagjaiként, továbbá az önkormányzat jegyzője. A nagykövet tájékozódott Kópháza helyzetéről, különös tekintettel a horvát nemzetiséget érintő kérdésekről. Mladen Andrlić az 50 év Tambura Kópházán kultúrprogramra érkezett a településre. Erről is beszámol Firtl Mátyás egy bejegyzésben.