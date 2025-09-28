szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

15°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Látogatás

1 órája

Horvátország nagykövete látogatott Kópházára

Címkék#látogatás#nagykövet#Kópháza

Horvátország magyarországi nagykövete tett látogatást Kópháza polgármesterénél és képviselőtestületénél.

Kisalföld.hu

A horvátországi nagykövet több fontos, Kópházát érintő kérdés mellett a helyi horvát nemzetiséget érintő kérdésekben is tájékozódott - adta hírül Firtl Mátyás, a település polgármestere bejegyzésében.

horvátország
Horvátország nagykövete tájékozódott Kópháza helyzetéről, különös tekintettel a horvát nemzetiséget érintő kérdésekről. Fotó: Firtl Mátyás közösségi oldal

- Őexcellenciája Dr. Mladen Andrlić, Horvátország magyarországi nagykövete tett ma látogatást Kópháza Önkormányzatánál, ahol Kópháza polgármestereként fogadtam őt, úgy is mint, aki személyesen nagykövet úrtól vehettem át a Horvát állam Pleter Érdemrendjét 2018-ban horvát nemzetiségű országgyűlési képviselőként. A nagykövettel való egyeztetésen jelen voltak ifj. Firtl Mátyás alpolgármester, a képviselőtestület tagjai: Kuslits István, továbbá Sárközi Ágnes, Feldmann Filip a Kulturális és Nemzetiségi Bizottság tagjaiként, továbbá az önkormányzat jegyzője. A nagykövet tájékozódott Kópháza helyzetéről, különös tekintettel a horvát nemzetiséget érintő kérdésekről. Mladen Andrlić az 50 év Tambura Kópházán kultúrprogramra érkezett a településre. Erről is beszámol Firtl Mátyás egy bejegyzésben.

Horvátország
Fotó: Firtl Mátyás közösségi oldal

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu