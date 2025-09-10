szeptember 10., szerda

Barkácsáruház a szomszédban

1 órája

A Hornbach megnyitotta első burgenlandi barkácsáruházát Eisenstadtban

Címkék#Eisenstadt#barkácsáruház#Ausztria

Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit Burgenland első Hornbach barkács- és kertészeti központja Eisenstadtban.

Kisalföld.hu

A barkácsáruház több mint 16 000 négyzetméteren kínál széles választékot barkácsolóknak, szakembereknek és kertkedvelőknek, és mintegy 100 új munkahelyet teremt a régióban. A Hornbach ezzel újabb osztrák tartományban jelent meg, hiszen eddig Bécsben, Alsó- és Felső-Ausztriában, Salzburgban és Stájerországban működtetett áruházakat.

Peter Eberdorfer, az ausztriai Hornbach Baumarkt GmbH ügyvezető igazgatója, Erich Harsch, a Hornbach Baumarkt AG igazgatóságának elnöke, Daniela Winkler államtanácsos és Thomas Steiner polgármester az első burgenlandi Hornbach üzlet megnyitóján Fotó: LMS
Peter Eberdorfer, az ausztriai Hornbach Baumarkt GmbH ügyvezető igazgatója, Erich Harsch, a Hornbach Baumarkt AG igazgatóságának elnöke, Daniela Winkler államtanácsos és Thomas Steiner polgármester az első burgenlandi Hornbach üzlet megnyitóján Fotó: LMS

Hornbach üzlet nyílt közel a magyar-osztrák határhoz

Az új áruház külön bejáratot is kapott a városba, hogy csökkentse a forgalmi terhelést a Mattersburger Straße környékén. Emellett innovatív megoldásként autós kiszolgálásra alkalmas területet is kialakítottak, ahol a vásárlók közvetlenül autójukból vehetik át és fizethetik ki a megvásárolt árut. A szolgáltatások között szerepel továbbá a favágás és a festékkeverés is. A Hornbach eisenstadti üzlete nemcsak a város gazdasági fejlődését erősíti, hanem új színt is hoz Burgenland kiskereskedelmi palettájára - olvasható a www.bvz.at oldalon.

 

