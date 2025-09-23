Hajmeresztő kiképzések a Magyar Honvédségnél - XXL Galéria

A másfél hónapig tartó gyakorlatban szinte minden modern haditechnika részt vesz – köztük Lynx gyalogsági harcjárművek, Leopard 2A7HU harckocsik, PzH önjáró lövegek, helikopterek és vadászgépek, drónok. Folyamatosak az éleslövészetek, de a Magyar Honvédség katonái részt vesznek ejtőernyős ugrásokon, nagyszabású csapatmozgásokon és menetgyakorlatokon, amelyek mind a felkészültséget és az együttműködést erősítik.

Győrbe érkeztek a tatai katonák. Nagy erőkkel zajlik az országos honvédségi kiképzés. Fotó: Kertész László

Honvédségi gyakorlat - Győri katonák az ország több pontján teljesítenek

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat részeként a győri MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred Mistral Atlas indítóállvánnyal biztosította a Lynx gyalogsági harcjárművek harcszerű vasúti kirakodását Hajmáskéren. Majd egy szimulált ellenséges dróntámadásra szintén sikeresen reagáltak a győri tüzérek a földi és légi biztosítás során. A győri honvédek részt vettek egy folyami átkelés légvédelmi oltalmazásán, amit a MISTRAL légvédelmi fegyverrendszerrel biztosítottak. Az ezred oltalmazását az FLF Battle Group horvát katonái látták el – ezzel is erősítve a nemzetközi együttműködést és a közös műveleti képességeket.