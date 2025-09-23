szeptember 23., kedd

Tekla névnap

15°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Országos kiképzés

50 perce

Hajmeresztő kiképzések a Magyar Honvédségnél - XXL Galéria

Címkék#Magyar Honvédség#katona#gyakorlat#győri#Adaptive Hussars 2025

Pontosság, erő és országvédelem – ez az Adaptive Hussars 2025. A rendszerváltás óta megtartott legösszetettebb országvédelmi gyakorlat, amely során a Magyar Honvédség teljes spektrumában megmozdul, a hazánkban települt NATO-erőkkel együtt megmutatja: képesek megvédeni hazánkat és támogatni szövetségeseiket.

Kisalföld.hu
Hajmeresztő kiképzések a Magyar Honvédségnél - XXL Galéria

Fotó: Kertész László

A másfél hónapig tartó gyakorlatban szinte minden modern haditechnika részt vesz – köztük Lynx gyalogsági harcjárművek, Leopard 2A7HU harckocsik, PzH önjáró lövegek, helikopterek és vadászgépek, drónok. Folyamatosak az éleslövészetek, de a Magyar Honvédség katonái részt vesznek ejtőernyős ugrásokon, nagyszabású csapatmozgásokon és menetgyakorlatokon, amelyek mind a felkészültséget és az együttműködést erősítik.

honvédség
Győrbe érkeztek a tatai katonák. Nagy erőkkel zajlik az országos honvédségi kiképzés. Fotó: Kertész László

Honvédségi gyakorlat - Győri katonák az ország több pontján teljesítenek

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat részeként a győri MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred Mistral Atlas indítóállvánnyal biztosította a Lynx gyalogsági harcjárművek harcszerű vasúti kirakodását Hajmáskéren. Majd egy szimulált ellenséges dróntámadásra szintén sikeresen reagáltak a győri tüzérek a földi és légi biztosítás során. A győri honvédek részt vettek egy folyami átkelés légvédelmi oltalmazásán, amit a MISTRAL légvédelmi fegyverrendszerrel biztosítottak. Az ezred oltalmazását az FLF Battle Group horvát katonái látták el – ezzel is erősítve a nemzetközi együttműködést és a közös műveleti képességeket.

Átfogó honvédelmi kiképzés a győri katonáknak

A likócsi laktanya egyenruhásai emellett még technikai eszközöket csoportosított át Győrből az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisára H145M helikopterek légi támogatásával. Az összhaderőnemi gyakorlat során a Magyar Honvédség stratégiai képességeit valós körülmények között is tesztelték. Így a csapatok egy része Kecskeméten végzik feladataikat. 

A gyakorlaton tesztelték a Honvédek képességeit. Fotó: Kertész László

Likócsi laktanyában gyakorlatoznak a tataiak

Mindeközben a tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandár egy része áttelepült Győrbe, a likócsi laktanyába, hogy teszteljék tudásukat az elsősegélynyújtásban és harctéri helyzetben, valamint általános lőkiképzést és fegyveranyagismeretet is kaptak. Ezután pedig nappali és éjjeli drón kiképzést hajtottak végre a Pálffy laktanyában.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu