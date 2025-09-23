50 perce
Hajmeresztő kiképzések a Magyar Honvédségnél - XXL Galéria
Pontosság, erő és országvédelem – ez az Adaptive Hussars 2025. A rendszerváltás óta megtartott legösszetettebb országvédelmi gyakorlat, amely során a Magyar Honvédség teljes spektrumában megmozdul, a hazánkban települt NATO-erőkkel együtt megmutatja: képesek megvédeni hazánkat és támogatni szövetségeseiket.
Fotó: Kertész László
A másfél hónapig tartó gyakorlatban szinte minden modern haditechnika részt vesz – köztük Lynx gyalogsági harcjárművek, Leopard 2A7HU harckocsik, PzH önjáró lövegek, helikopterek és vadászgépek, drónok. Folyamatosak az éleslövészetek, de a Magyar Honvédség katonái részt vesznek ejtőernyős ugrásokon, nagyszabású csapatmozgásokon és menetgyakorlatokon, amelyek mind a felkészültséget és az együttműködést erősítik.
Honvédségi gyakorlat - Győri katonák az ország több pontján teljesítenek
Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat részeként a győri MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred Mistral Atlas indítóállvánnyal biztosította a Lynx gyalogsági harcjárművek harcszerű vasúti kirakodását Hajmáskéren. Majd egy szimulált ellenséges dróntámadásra szintén sikeresen reagáltak a győri tüzérek a földi és légi biztosítás során. A győri honvédek részt vettek egy folyami átkelés légvédelmi oltalmazásán, amit a MISTRAL légvédelmi fegyverrendszerrel biztosítottak. Az ezred oltalmazását az FLF Battle Group horvát katonái látták el – ezzel is erősítve a nemzetközi együttműködést és a közös műveleti képességeket.
Átfogó honvédelmi kiképzés a győri katonáknak
A likócsi laktanya egyenruhásai emellett még technikai eszközöket csoportosított át Győrből az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisára H145M helikopterek légi támogatásával. Az összhaderőnemi gyakorlat során a Magyar Honvédség stratégiai képességeit valós körülmények között is tesztelték. Így a csapatok egy része Kecskeméten végzik feladataikat.
Likócsi laktanyában gyakorlatoznak a tataiak
Mindeközben a tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandár egy része áttelepült Győrbe, a likócsi laktanyába, hogy teszteljék tudásukat az elsősegélynyújtásban és harctéri helyzetben, valamint általános lőkiképzést és fegyveranyagismeretet is kaptak. Ezután pedig nappali és éjjeli drón kiképzést hajtottak végre a Pálffy laktanyában.