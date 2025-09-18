52 perce
Honvédelmi tanszéket alapítottak a győri egyetemen - fotók
A jövő honvédelmi szakembereit képeznék a Széchenyi István Egyetemen – hangzott el a Védelmi Innováció és Kritikus Infrastruktúrák Tanszék megalapításának ünnepélyén. Új tanszéket avattak Győrben.
– A modern világban a honvédelem nem csupán a fegyverekről és a haditechnikáról szól, legalább ugyanilyen fontossá vált a kritikus infrastruktúrák védelme, a kibervédelem és az informatika – emelte ki Kutnyánszky Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium haderőfejlesztésért és védelempolitikáért felelős államtitkára szeptember 18-án az egyetem Innovációs Parkjában, az új tanszék megnyitásán.
Mint mondta, a tanszék megalapításával Magyarországon újraindul a hadmérnökképzés, egyedülálló példát mutatva arra, hogyan lehet a honvédelem, az ipar, az innováció és az akadémiai világ erejét egy cél szolgálatába állítani.
Hozzátette, kiemelt nemzeti érdek, hogy az energiaellátás, a közlekedési hálózatok, az egészségügy és a digitális rendszerek biztonságban legyenek. Ezt szolgálja a szeptember 18-án megalakult tanszék is.
A győri egyetem új tanszéke a honvédelem szolgálatában
Szauter Ferenc, az új tanszék vezetője bemutatót tartott az egyetem védelmi fejlesztéseiről: virtuális valóságot alkalmazó megoldásokról, határfelügyeleti drón- és robotrendszerekről, valamint nyomtatott fegyveralkatrészekről.
Egyetemünk és jogelődje tudását az elmúlt évtizedekben kamatoztatta egyebek között a MÁV és a Magyar Posta. Most pedig a honvédelem szolgálatába állítjuk a tudásunkat
– foglalta össze a tanszékvezető.
Friedler Ferenc, az egyetem rektora a rendezvényen azt hangsúlyozta, az új tanszék megalapítása új fejezetet nyit a honvédelem, a mérnöktudomány és az innováció terén.
A Védelmi Innováció és Kritikus Infrastruktúrák Tanszéknek otthont adó informatikai és villamosmérnöki kar dékánja, Ballagi Áron azt emelte ki, hogy az új tanszék hallgatói a jövő honvédelmi szakembereivé válnak.
Az épület előtt kiállították a Gamma Zrt. Komondor harcjárművét, amelyet az egyetem autonóm járműfunkciókkal szerelt fel, valamint a hatékonysági világcsúcsot elérő SZEnergy Team elektromos autót és egy Formula Student versenyautót.