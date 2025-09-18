szeptember 18., csütörtök

Szakemberképzés

52 perce

Honvédelmi tanszéket alapítottak a győri egyetemen - fotók

Címkék#tanszék#Széchenyi István Egyetem#Honvédelmi Minisztérium#honvédelem

A jövő honvédelmi szakembereit képeznék a Széchenyi István Egyetemen – hangzott el a Védelmi Innováció és Kritikus Infrastruktúrák Tanszék megalapításának ünnepélyén. Új tanszéket avattak Győrben.

Pardavi Mariann

– A modern világban a honvédelem nem csupán a fegyverekről és a haditechnikáról szól, legalább ugyanilyen fontossá vált a kritikus infrastruktúrák védelme, a kibervédelem és az informatika – emelte ki Kutnyánszky Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium haderőfejlesztésért és védelempolitikáért felelős államtitkára szeptember 18-án az egyetem Innovációs Parkjában, az új tanszék megnyitásán. 

új tanszék, Széchenyi István Egyetemen, honvédelem
Szeptember 18-án adták át a Védelmi Innováció és Kritikus Infrastruktúrák Tanszéket a győri Széchenyi István Egyetemen. A felvételen Szauter Ferenc, az új tanszék vezetője, Friedler Ferenc rektor, Kutnyánszky Zsolt államtitkár, Filep Bálint, az egyetem elnöke és Lukács Eszter nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettes. Új tanszék Győrben, részlekért és további képekért görgessen tovább!
Fotó: Schuller Vivien Csenge

Mint mondta, a tanszék megalapításával Magyarországon újraindul a hadmérnökképzés, egyedülálló példát mutatva arra, hogyan lehet a honvédelem, az ipar, az innováció és az akadémiai világ erejét egy cél szolgálatába állítani.

Hozzátette, kiemelt nemzeti érdek, hogy az energiaellátás, a közlekedési hálózatok, az egészségügy és a digitális rendszerek biztonságban legyenek. Ezt szolgálja a szeptember 18-án megalakult tanszék is.

Kattintson a képre és lapozza végig az új tanszék ünnepélyes átadásán készült képeket! A fotókat Schuller Vivien Csenge készítette.

Honvédelmi tanszéket alapítottak a győri egyetemen

Fotók: Schuller Vivien Csenge

A győri egyetem új tanszéke a honvédelem szolgálatában

Szauter Ferenc, az új tanszék vezetője bemutatót tartott az egyetem védelmi fejlesztéseiről: virtuális valóságot alkalmazó megoldásokról, határfelügyeleti drón- és robotrendszerekről, valamint nyomtatott fegyveralkatrészekről.

Egyetemünk és jogelődje tudását az elmúlt évtizedekben kamatoztatta egyebek között a MÁV és a Magyar Posta. Most pedig a honvédelem szolgálatába állítjuk a tudásunkat 

– foglalta össze a tanszékvezető.

Friedler Ferenc, az egyetem rektora a rendezvényen azt hangsúlyozta, az új tanszék megalapítása új fejezetet nyit a honvédelem, a mérnöktudomány és az innováció terén.

A Védelmi Innováció és Kritikus Infrastruktúrák Tanszéknek otthont adó informatikai és villamosmérnöki kar dékánja, Ballagi Áron azt emelte ki, hogy az új tanszék hallgatói a jövő honvédelmi szakembereivé válnak.

Az épület előtt kiállították a Gamma Zrt. Komondor harcjárművét, amelyet az egyetem autonóm járműfunkciókkal szerelt fel, valamint a hatékonysági világcsúcsot elérő SZEnergy Team elektromos autót és egy Formula Student versenyautót.

 

 

