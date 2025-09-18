Honvédelmi tanszéket alapítottak a győri egyetemen - fotók

– A modern világban a honvédelem nem csupán a fegyverekről és a haditechnikáról szól, legalább ugyanilyen fontossá vált a kritikus infrastruktúrák védelme, a kibervédelem és az informatika – emelte ki Kutnyánszky Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium haderőfejlesztésért és védelempolitikáért felelős államtitkára szeptember 18-án az egyetem Innovációs Parkjában, az új tanszék megnyitásán.

Szeptember 18-án adták át a Védelmi Innováció és Kritikus Infrastruktúrák Tanszéket a győri Széchenyi István Egyetemen. A felvételen Szauter Ferenc, az új tanszék vezetője, Friedler Ferenc rektor, Kutnyánszky Zsolt államtitkár, Filep Bálint, az egyetem elnöke és Lukács Eszter nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettes. Új tanszék Győrben, részlekért és további képekért görgessen tovább!

Fotó: Schuller Vivien Csenge

Mint mondta, a tanszék megalapításával Magyarországon újraindul a hadmérnökképzés, egyedülálló példát mutatva arra, hogyan lehet a honvédelem, az ipar, az innováció és az akadémiai világ erejét egy cél szolgálatába állítani.

Hozzátette, kiemelt nemzeti érdek, hogy az energiaellátás, a közlekedési hálózatok, az egészségügy és a digitális rendszerek biztonságban legyenek. Ezt szolgálja a szeptember 18-án megalakult tanszék is.

